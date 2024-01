Durante la última edición de los Globos de Oro 2024, los actores de Hollywood protagonizaron un icónico momento cuando el protagonista de Succession se perfila como el ganador del premio al Mejor Actor en una serie de Drama, superando a Pascal en la categoría por su interpretación del personaje Joel en la serie The Last of Us.

En el momento de recibir su premio, Culkin sorprendió a Pascal al expresar de manera directa que “la chupara”, provocando una risa espontánea en el actor chileno. La reacción de Pascal, marcada por una mezcla de carcajadas y una expresión facial que combinaba llanto, se convirtió rápidamente en un meme viral en las redes sociales.

Ahora, en la reciente edición de los Emmy 2024, el actor chileno tuvo su momento de venganza y respondió con todo al artista estadounidense.

Pedro Pascal le responde broma a Kieran Culkin

En los Emmy, Pedro subió al escenario con el propósito de anunciar a los nominados a Mejor Actor de una Serie de Drama, limitados a participantes de The White Lotus y Succession. Pascal hizo su entrada luciendo un suéter y el icónico cabestrillo que ha llevado en todas las ceremonias de premios recientes. Aprovechando la ocasión, el actor disipó las dudas sobre su brazo lesionado y, por supuesto, respondió a la broma de Culkin que no lo dejó indiferente.

“Antes de mencionar a los nominados a Mejor Actor de Reparto para una serie de drama, tomaré unos segundos para hacer que esto se trate de mí”, ironizó. “Un montón de gente me ha preguntado sobre mi brazo, exactamente, mi hombro. Creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos ustedes que Kieran Culkin me dio una paliza”.

Tras emitir sus palabras, la cámara enfocó directamente a Culkin mientras el público del teatro Peacock estallaba en risas. El actor solo pudo mantener una expresión de completa seriedad antes de unirse al resto de los asistentes al evento y sumarse a las risas sin reservas.

Finalmente quien ganó el galardón, fue el actor Matthew Macfadyen de Succession, haciendo que la serie de HBO Max siga sumando reconocimientos de la academia y la audiencia.

¿Qué le sucedió en el brazo a Pedro Pascal?

Cuando todos veían al protagonista de The Last of Us con el cabestrillo, la gente se preguntaba qué le podría haber pasado al actor. Asimismo, Pedro Pascal confesó que tuvo una dura caída en la casa de sus padres previo a que la temporada de premios comenzara. Durante los Globos de Oro, Pedro lució en sus uñas unas pequeñas letras que formaban la palabra “ouch”, y aunque como es su costumbre, el intérprete se ha tomado a la ligera el incidente y tomándolo con humor, no obstante, este no es un simple golpe, debido a que el intérprete requiere de una cirugía que se llevará a cabo tan sólo unos días antes de que la segunda parte de The Last of Us comience a filmarse.