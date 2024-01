Con los Globos de Oro y los Critics Choice Awards comenzó la temporada de premios en Hollywood. Uno de los que espera recibir premio es Pedro Pascal. Y es que el actor se encuentra nominado en diversos premios debido a su papel de Joel en The Last Of Us.

No es el único ya que su co-protagonista Bella Ramsey también cuenta con nominaciones en diversos premios por su papel de Ellie en la serie.

Y es que The Last Of Us conquistó a varios durante su estrenó en 2023 en HBO y HBO Max. La serie basada en el exitoso videojuego llegó con todo y encantó a los fanáticos quienes ya esperan la llegada de la segunda temporada en el sitio de streaming.

Sin embargo, a pesar de esto la serie aún no ha podido llevar ninguna estatuilla a la casa en esta temporada de premios pero se espera que durante los Emmys la serie se pueda llevar algún premio a la casa.

¿En qué categorías está nominado Pedro Pascal en los Emmys?

Esta noche se celebran los Emmys 2024. La ceremonia se lleva a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles en Estados Unidos y se podrá ver mediante TNT y HBO durante esta noche.

Pedro Pascal es uno de los tantos nominados de la noche y es que el actor chileno está nominado en la categoría de Mejor Actor de Serie Dramática por su papel de Joel en The Last Of Us.

Esta sería la única nominación del actor para la ceremonia pero la serie tiene una nominación importante a Mejor Serie Dramática además de Bella Ramsey tener una nominación a Mejor Actriz Principal en una serie dramática.

Asimismo, The Last Of Us también tiene nominaciones en las categorías de Mejor Actriz y Actor Invitado a una serie dramática.

Se espera que la serie se lleve algunas estatuillas a la casa y también estamos expectantes a ver si es que finalmente Pedro Pascal obtendrá su tan preciado premio durante esta ceremonia.

Será uno de los presentadores de la noche

El actor chileno tendrá una participación especial durante la ceremonia de está noche y es que según reveló la cuenta de los Emmys Pedro Pascal será uno de los tantos presentadores durante la premiación.

Si bien de momento aún no se sabe qué categoría presentará, el actor ya forma parte de los presentadores confirmados para esta noche junto con Jason Bateman, Quinta Brunson, Jenna Ortega, Jodie Foster y más.

Mientras tanto hay que estar atentos a las 21:00 horas cuando comience la alfombra roja para ver a Pedro Pascal desfilar previo al inicio de la ceremonia durante la noche.

Recuerda que podrás ver los Emmys 2024 mediante TNT y HBO a partir de las 21:00 horas con un pre-show y posteriormente la ceremonia de premiación a esos de las 22:00 horas de la noche de este lunes 15 de enero.