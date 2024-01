El pasado domingo 14 de enero se realizó la segunda gran premiación de Hollywood, en lo que va del año, con los Critics Choice Awards, en donde grandes artistas estuvieron presentes en el evento que reúne a las estrellas.

Los programas de televisión y películas más aclamados del año fueron reconocidos por sus colegas y periodistas en una ceremonia que por segundo año consecutivo fue presentada por la actriz y comediante Chelsea Handler.

En una de las premiaciones más importantes del mundo del entretenimiento, muchos se preguntan dónde y cómo podrán ver las producciones galardonadas.

¿Dónde ver las películas y series ganadoras de los Critics Choice Awards?

Entre los grandes ganadores de la noche se encuentran muchas producciones que también se llevaron estatuillas en los pasados Golden Globes.

Oppenheimer ganó mejor película, así como mejor reparto, mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.) y mejor director (Christopher Nolan).

La película protagonizada por Cillian Murphy no está disponible en el catálogo fijo de ningún servicio de streaming, sin embargo, sí está disponible para arriendo. En Apple TV, Claro y Prime Video, el costo es de 2.900, mientras que en Google Play Películas tiene un valor de $2.700.

Barbie también ganó varios premios, entre ellos el de mejor comedia, mejor guión original, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor peluquería y maquillaje.

La película se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max. y también puede arrendarse en Prime Video y Google Play Películas, por $3.900 y $5.500 respectivamente.

Poor Things también fue destacada cuando Emma Stone se llevó el premio a Mejor Actriz. La cinta, que ya se estrenó en Estados Unidos, llega a los cines nacionales el próximo 25 de enero.

Las series ganadoras

Succession se llevó los premios a mejor serie dramática, mejor actor en una serie dramática (Kieran Culkin) y mejor actriz en una serie dramática (Sarah Snook). La serie está disponible en HBO Max con sus cuatro temporadas completas.

The Bear ganó el premio a la mejor serie de comedia y Mejor Actor y Actriz, con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Ross-Bachrach llevándose esa categoría. La serie está disponible en Star+.

Beef también fue un gran ganador de la noche, ganando mejor serie limitada, mejor actor en una serie limitada (Steven Yeun), mejor actriz en una serie limitada (Ali Wong) y mejor actriz de reparto en una serie limitada (Maria Bello). La serie está disponible en Netflix.

¿Quiénes son los ganadores y los nominados de los Critics Choice Awards 2024?

Mejor película

Oppenheimer

American Fiction

Barbie

The Color Purple

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

Poor Things

Saltburn

Mejor director

Christopher Nolan, Oppenheimer

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Alexander Payne, The Holdovers

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Mejor Actor

Paul Giamatti, The Holdovers

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor actriz

Emma Stone, Poor Things

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Greta Lee, Past Lives

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Mejor serie limitada

Beef (Netflix)

Daisy Jones y los Seis (Prime Video)

Fargo (FX)

Fellow Travelers (Showtime)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Love & Death (HBO | Max)

A Murder at the End of the World (FX)

A Small Light (National Geographic)

Mejor serie dramática

Sucesión (HBO)

The Crown (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO)

Loki (Disney+)

The Morning Show (Apple TV+)

Star Trek: Nuevos mundos extraños (Paramount+)

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (HBO)

Mejores efectos visuales

Oppenheimer

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Misión: Imposible – Dead Reckoning Part One

Poor Things

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor serie de comedia

The Bear (FX)

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO | Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Poker Face (Peacock)

Reservation Dogs (FX)

Shrinking (Apple TV+)

What We Do In The Shadows (FX)

Mejor actor de serie dramática

Kieran Culkin, Succession (HBO)

Tom Hiddleston, Loki (Disney+)

Timothy Olyphant, Justified: Ciudad primigenia (FX)

Pedro Pascal, The Last of Us (HBO)

Ramón Rodríguez, Will Trent (ABC)

Jeremy Strong, Succession (HBO)

Mejor actriz de serie dramática