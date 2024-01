Con la primera imagen oficial: Fecha para la reseña de The Last of Us Part II remasterizado

Es imposible no relacionar el nuevo lanzamiento que tendrá PlayStation este mes con el gran éxito que fue hace unos meses la serie The Last of Us en HBO. La producción volvió a poner en la discusión a uno de los mejores videojuegos del siglo, tanto su parte 1 como la 2.

Y en medio de ese éxito y a la espera de la segunda temporada, los fanáticos de la serie y también los juegos de Naughty Dog tienen el estreno de la versión remasterizada de The Last of Us Part II para PS5.

Como ya existe la parte 1 ya reconstruida para la última consola de Sony, ya hace un tiempo se anunció que la segunda parte también llegará a PlayStation 5.

¿Cuándo sale The Last of Us Parte 2 remasterizado?

El juego remasterizado saldrá a la venta el próximo 19 de enero. De hecho ya puedes reservarlo online en la PS Store a 49.99 dólares.

Pero ojo, que para quienes ya compraron la versión original y de manera digital, solo les costará $10 dólares descargar la versión remasterizada.

Fecha reseña y primera imagen del nuevo The Last of Us Part II

Pero las noticias se vienen y pronto, ya que aunque el 19 sale el juego, desde el 16 de enero a las 12:00 PM de Chile se liberarán las primeras reseñas del videojuego. Y en RedGame de RedGol tenemos acceso anticipado gracias a Sony por lo que aquí también podrás conocer las impresiones del nuevo The Last of Us Part II.

Además, podemos mostrar la primera imagen oficial del juego ya descargado. Y es el inicio con un bote en el mar. Y sí, se ve bastante HD y 4K:

Los cambios que tendrá la versión remasterizada

En noviembre pasado se anunció la versión nueva del juego para todos quienes han jugado el juego de PS4 en PS5 y no tuvieron ese salto de calidad en la imagen o el funcionamiento del DualSense. O también para quienes por primera vez jugarán la segunda parte de The Last of Us.

Como se anunció en su momento, “Una de las adiciones más importantes es No Return: un modo de supervivencia roguelike diseñado para permitir a los jugadores demostrar tu habilidad en encuentros aleatorios y experimentar el combate”. Por si fuera poco, también estará el nuevo modo Guitar Free Play.

Niveles perdidos será otra de las cosas que añade esta remasterización, sumándose a mejoras gráficas y la integración total con el control inalámbrico DualSense.