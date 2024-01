The Last of Us 2 y Tekken 8 lideran los títulos que llegan en 2024 a PlayStation

El 2024 ya está aquí y junto a ello nos acercamos a fechas claves para el mundo gamer, así es porque se viene una seguidilla de estrenos para esta primera parte del año y PlayStation en su blog destacó una serie de títulos que harán su llegada entre los meses de enero y marzo del presente año.

Si bien los primeros títulos en hacer su estreno serán The Last of Us II y Tekken 8, no son pocos los siguientes videojuegos que verán la luz.

Este 2024 llegará cargado de novedades para los fanáticos de PlayStation, es así como entre los títulos que se estrenarán este año, destacan los siguientes:

The Last of Us Part II Remastered

Hablar de este juego es mencionar el tremendo éxito que ha obtenido Naughty Dog, ahora el 19 de enero veremos la llegada del remasterizado de la secuela de uno de los títulos más importantes en la historia de los videojuegos: The Last of Us. Con nuevas características, funcionalidades y la total integración del DualSense, The Last of Us Part II Remastered está llamado a ser un imperdible de este verano.

The Last of Us II Remastered puedes reservarlo aquí por US$49.99.

Tekken 8 – 26 de enero de 2024

Es hora de que los más fuertes del mundo se enfrenten una vez más. 32 personajes (entre caras conocidas y nuevos favoritos) entran al aro del Campeonato del Rey del Puño de Hierro en la última edición de la serie de juegos de pelea en 3D más famosa. El nuevo sistema de Calor, que permite que tus personajes cancelen ataques, extiende las opciones defensivas, mientras que el modo de Tienda del juego indagará los misterios de los oponentes nuevos, tal como Reina

Tekken 8 puedes reservarlo aquí por US$69.99.

Helldivers II – 8 de febrero de 2024

Helldivers II está llegando con una gran aventura cooperativa. Este juego de disparos en tercera persona los enfrentará a ti y a tu escuadrón contra enemigos alienígenas, proporcionándoles un abundante arsenal que podrán (y necesitarán) usar para diezmar a una amenaza intergaláctica. Desde lanzallamas hasta torretas y explosiones ambientales, hay muchas herramientas al alcance de la mano que puedes usar para alcanzar la victoria cósmica.

Helldivers II puedes reservarlo aquí por US$39.99.

Final Fantasy VII Rebirth – 29 de febrero de 2024

Después de causar un revuelo del tamaño de Fat Chocobo en 2020 con Final Fantasy VII Remake, y darnos un interludio con Final Fantasy VII Remake Intergrade, Square Enix continúa con la historia de Cloud y co. en Final Fantasy VII Rebirth.

Más historias, más tierras abiertas para explorar y más sorpresas por descubrir. Una de tales sorpresas ya ha sido develada: el contenido de una nueva historia que se desarrolla en torno al legendario Soldado Zack (protagonista de la precuela de FFVII, Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion).

Final Fantasy VII Rebirth puedes reservarlo aquí por US$69.99.

La ascensión del Ronin – 22 de marzo de 2024

Este título permite a los jugadores forjar su propio destino y viajar hasta los últimos años del período Edo en Japón. Este juego de rol de mundo abierto les da a los jugadores un control total de su propia historia dinámica y les permite elegir diferentes narrativas que los ubicarán en los diferentes lados de las facciones en guerra. Más allá de todo esto, Team Ninja asegura mantener su marca especial de combate accesible, pero profundo intacta para esta nueva aventura disponible en 2024.

La ascensión del Ronin puedes reservarlo aquí por US$79.99.

Stellar Blade – 2024

Este título de acción les da a los jugadores el control de su elegante heroína Eve, mientras ella se enfrenta a los Naytibas, una fuerza que destruye la Tierra mientras los humanos sobrevivientes escapan a una colonia en el espacio sideral.

Stellar Blade combina acción intensa con visuales imponentes y una narrativa madura para crear algo totalmente nuevo. Los jugadores tendrán que dominar una ofensiva y defensa equilibradas para sobrevivir a las hordas de enemigos fuera de este mundo.

No solo habrá videojuegos: Llega “Deep Earth Collection” para accesorios de PS5

La consola de PlayStation 5 se está volviendo cada vez más colorida gracias a Deep Earth Collection, que ofrece una gama de colores metálicos para los accesorios de PS5. La línea de controles inalámbricos DualSense y las cubiertas de la consola de PS5 presentan tres nuevos colores: Rojo Volcánico, Azul de Cobalto y Plata Esterlina. Cada uno de estos colores tiene un brillo elegante y un acabado metálico suave. Rojo Volcánico y Azul de Cobalto ya se encuentran disponibles, Plata Esterlina lo podrás encontrar durante el 2024.