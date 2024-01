Naughty Dog prepara documental sobre el desarrollo de The Last of Us Part II

Este viernes 19 de enero llegará a PlayStation la versión remasterizada de The Last of Us II, título estrenado en 2020 y que vive un gran segundo aire en esta década tras el lanzamiento de la serie de HBO protagonizada por el chileno Pedro Pascal y la actriz británica Bella Ramsey.

Es en ese contexto que se conoció una importante noticia para los fanáticos de la saga, ya que Naughty Dog, empresa desarrolladora del título lanzará un documental sobre todo el proceso de desarrollo del juego.

Así es, porque el título está logrando posicionarse en diversas áreas y mientras el remasterizado será lanzado esta semana y mientras Pedro Pascal y Bella Ramsey se preparan para grabar la segunda temporada de la serie, Naughty Dog quiere aprovechar ese boom para lanzar su propio documental llamado “Grounded II: Making The Last of Us Part II”, el cual planea narrar el desarrollo del juego, recopilando material inédito desde su creación el año 2016.

Este proyecto se inició paralelamente con el desarrollo del título, pero finalmente no pudo continuar y terminó abandonándose por consecuencia de la llegada de la pandemia.

Se espera que este filme cuente la historia detrás del juego, sus dificultades, el impacto de las filtraciones y la opinión de las personas que trabajaron en esta entrega, como el guionista y director Neil Druckmann, la escritora Halley Gross y talentos de voz como Ashley Johnson.

Si bien se desconoce la fecha de lanzamiento de este documental, ya se anunció que será de carácter gratuito a través de la página de Youtube de la desarrolladora. Además, se espera que mediante una actualización sea agregado más adelante a “The Last of Us part II”.

¿Cuándo sale The Last of Us Parte 2 remasterizado?

El juego remasterizado saldrá a la venta el próximo 19 de enero, sin embargo, ya puedes reservarlo de manera online en la PS Store a US$49.99, no obstante, quienes ya compraron la versión original y de manera digital, solo deberán pagar US$10 para descargar la versión remasterizada.

En tanto la primera entrega de The Last of Us, puedes encontrarlo en el siguiente link a un precio de US$69.99.