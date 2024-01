The Last of Us II Remasterizado para PS5: Solo falta Pedro Pascal para que sea increíble

Es imposible no relacionar hoy el videojuego a la serie. Y es que para todos los fans de la historia creada por Naughty Dog y de los que empezaron a serlo tras ver la producción de HBO Max, The Last of Us hoy es indudablemente uno de los juegos del siglo sino el mejor.

Por lo mismo fue el momento perfecto para que Sony lanzara la remasterización para PlayStation 5 de la segunda parte del videojuego lanzado originalmente en 2020 tras años de prepararse.

Aunque no goza de la popularidad que su antecesor; sí lo dijeron las estadísticas al ser el videojuego más vendido para PlayStation 4. Por lo mismo no era extraña esta decisión de remasterizarlo para PS5.

RedGame tuvo acceso oficial a The Last of Us Part 2 remasterizado en PlayStation 5 y aquí te contaremos todos los detalles de lo nuevo de Naughty Dog

¿Vale la pena? Reseña de The Last of Us II Remasterizado para PS5

Como contamos anteriormente, no hay un mejor momento para jugar la historia de Joel y Ellie que ahora. Tras el lanzamiento de la serie donde se ven los aspectos de la Parte 1; todo luce muy fresco y más para quienes no han disfrutado a cabalidad en su PS5 la Parte 2 en caso de tenerla.

En el acceso anticipado que tuvimos, de entrada vimos cómo inicia con los ajustes de imagen y sonido, para que la experiencia esté acorde con tu televisor y el formato HDR. No solo la calidad hoy es lo más visible, sino que el Dualsense en todo su esplendor.

The Last of Us 2 en su versión remasterizada tenía tres grandes anuncios para motivar a los fans a obtenerlo. Primero, tres nuevos niveles que no aparecieron en el The Last of Us Part II original: Sewers, Jackson Party y Boar Hunt.

Además, un modo de supervivencia llamado “Sin Retorno”, donde puedes experimentar distintos combates de manera aleatoria y generar tu propia carrera a base de peleas contra los distintos rivales del juego. Por último, el modo Tocar la Guitarra libremente, donde puedes extender el inicio del juego original y tocar los instrumentos de cuerda con tu personaje favorito.

Si lo que esperas es saber la calidad de la imagen, de entrada el paisaje en la nieve destaca totalmente en la remasterización. No hay mejor escenario donde la nevisca o los fondos tienen un gran momento.

Y es que cuando decimos que solo faltó Pedro Pascal en la remasterización, es por lo real que se ven las gráficas teniendo el televisor 4K necesario. Aunque en los personajes, al no poder cambiarlos mucho por su aspecto original, no se ve un realismo tan diferente.

Pero sí los ambientes destacan, como en los recintos cerrados o incluso cuando hay esporas en el aire y se puede apreciar todo lo HD que puede llegar a ser The Last of Us a tal punto de acercarse a lo que se ha visto en la serie.

Mi crítica más divida va en el control. Aunque obviamente el Dualsense es parte de los grandes cambios y pasa a ser una característica activa que antes no se tenía; si deja con gusto a poco en momentos donde podría sacarse mucho más provecho.

Que no se entienda mal, cuando un corredor o chasqueador te ataca, entre los sonidos, gráficas y vibraciones, la sorpresa es total y salté varias veces cuando probé el juego. Mismo caso que cuando se anda a caballo o corre; sientes la vibración de los movimientos tanto en puntos más ligeros como en otros fuertes.

Pero siendo The Last of Us II un juego en el que pasan muchos momentos menos activos, con caminatas o viendo la historia, el Dualsense pasa a casi desactivarse. O en otros puntos el movimiento es demasiado suave cuando estás haciendo algo que requiere más vibración. Por ejemplo si estoy subiendo una cuerda, uno espera más que unos pequeños golpecitos o roces.

También es una demostración de que la historia y las etapas al no hacerse pensando en un Dualsense de PS5, no se saca todo el provecho que por momentos quise. Y es que en situaciones uno busca más ritmo de parte del control, pero termina faltando en los puntos menos activos del juego.

En cuanto a la nueva función de tocar la guitarra, la verdad no suma mucho. Quizás algunos se manejan con el control a tal punto de poder cambiar los acordes y darle sentido a lo que toquen (necesito ver videos si alguien así realmente existe), pero como la gran mayoría no podemos hacer eso, no puedes tocar guitarra algo así como canciones y solo te limitas a escuchar notas el tiempo que tú quieras, pero seguramente te aburras rápido.

Lo que sí destacamos quizás como lo más atractivo es el formato Sin Retorno. Si eres de esos players que se dan vuelta la historia en una semana o menos; este modo te servirá para darle un extra a las funciones del videojuego.

Y es que no solo te puedes meter a recordar alguna batalla o modo de pelea contra zombies o villanos; sino darle un sentido pasando etapas de manera aleatoria e ir desbloqueando personajes.

Todo un formato nuevo para jugar y que puede terminar siendo lo más popular de esta remasterización. Cambiando las dificultades o ir desbloqueando lugares o avatares, Sin Retorno es un punto a favor en esta nueva versión de The Last of Us 2 para revivir los mejores momentos del juego.

¡Atención! A continuación se mencionan spoilers de la historia de The Last of Us 2. Si aún no la juegas o no quieres enterárte, no sigas leyendo.

En su momento la historia sí tuvo sus críticas, dejando la Parte 1 como la favorita de los fanáticos.

Y es que sin conocer mucho de por qué decidieron hacerlo, pero ver morir a Joel de forma sanguinaria por Abby, a quien ayudamos a escapar previamente en un movimiento cruel de los realizadores del juego; verlo remasterizado duele incluso más.

Ya seas un fan de la Parte 2 o no; quedará en tú decisión si quieres ver ese momento en 4K y en lo que a mí respecta una mala decisión de matar a Joel tan pronto en el juego. Por Dios, al menos déjennos intentar salvarlo aunque sea. Yo solo espero que en la serie nuestros amigos de HBO nos quieran sorprender dejándolo con vida (piensen, es Pedrito Pascal). O llévense a Tommy primero, no lo extrañaremos.

Luego de tomarme esa licencia de crítica, puedo decir que The Last of Us Part II Remastered vale la pena tan solo por el hecho de revivir lo que es una de las mejores historias de videojuegos de todos los tiempos y en PS5.

El modo Sin Retorno será todo un descubrimiento para los más fanáticos y que valga la pena para jugarlo mucho más tiempo, ya que hasta en cierto punto me recordó a los shooter actuales como Firewall Ultra que jugamos hace unos meses.

El formato de Tocar Guitarra quizás no valga la pena, pero jugar nuevamente la historia de Joel y sobretodo Ellie lo vale. Además, si ya tuviste la versión no actualizada en PS5 de PS4 en versión digital, solo sale 10 dólares descargar la remasterizada.

Del 1 al 10, valorizamos a The Last of Us Part II remasterizada para PlayStation 5 con un 8. Solo el Dualsense y algo más llamativo que el modo guitarra faltaron para darle perfección a lo nuevo de Naughty Dog. Quizás más adelante se atrevan a hacer una Parte 3, o sino un estilo “What If…?” con Joel siendo salvado, por amor de Dios.

¿Cuándo sale The Last of Us Part II Remastered PS5?

La versión remasterizada del videojuego sale a la venta digital este 19 de enero del 2024, y ya puedes reservarla en la tienda de PlayStation.