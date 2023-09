En agosto se lanzó Firewall Ultra, el shooter de realidad virtual de PlayStation 5 y que fue una remasterización del Fiwerall: Zero Hour.

En RedGame tuvimos la posibilidad de jugar en PS VR2 Firewall Ultra; probando por primera vez uno de los juegos de la serie Firewall y además nuestra primera inmersión en la realidad virtual de PS5. ¿Resultados?

Qué locura es la realidad virtual

Nos tomaremos un espacio para alabar lo que es la realidad virtual de PlayStation. Y es que si bien como todo está en un constante desarrollo, las características que ya tiene la PS VR2 son realmente sorprendentes.

Desde la opción de escanear tu habitación completa y tu lugar activo de juego; a tomar tus movimientos con los controles mejorados; quedamos realmente locos con cómo avanzó la tecnología en la comodidad del hogar.

Y para Firewall Ultra; hay tanto puntos a favor como en contra en cuanto a estas aptitudes que te da la PS VR2 para una experiencia que se sale de todo lo que habíamos vivido.

Un salto de calidad en la realidad virtual, más no en la jugabilidad

Sin dudas que los puntos fuertes de Firewall Ultra es cómo añade la PS VR2 a algo vital en su formato.

Poder seleccionar con la mirada; o que realmente sientas que los controles de la PS VR2 van acorde a tus manos en el juego; es realmente un tremendo avance.

También la posibilidad que te da de jugar parado el Firewall teniendo un impacto visual increíble en la jugabilidad de tu personaje; a la posibilidad de hacerlo sentado y sin necesidad de moverte mucho (aunque ahí la experiencia es más limitante).

Poder apuntar a la altura de tus hombros con los controles y realmente sentir que tienes el arma en cuestión es un deleite y uno de los puntos fuertes de la realidad virtual que cada vez es más real.

Pero como hay cosas positivas; también hay un par que me quedan dando vuelta en cuanto a la experiencia. Y es que después de un rato es imposible que no llegue un dolor de cabeza, sobre todo si no estás tan acostumbrado al casco. Y también un desgaste en la visión ya que la variedad de mapas del Firewall Ultra tiene varios oscuros donde estás obligado a forzar la vista. Y eso también es una tarea para las versiones futuras de la consola.

Y aunque la realidad virtual llega con todo con poder seleccionar con tu mirada; hay unos puntos donde sobra totalmente. Como a la hora de escoger tu arma en plena batalla y necesitas apretar un botón y además mirar en el menú para seleccionar. Lo que complica y hasta te hace más difícil cambiar de arma en plena batalla.

Los puntos a favor y en contra de la jugabilidad de Firewall Ultra

Aquí ya entramos a lo más subjetivo del juego, y que dependerá mucho de cuál sea tanto tu gusto con los shooter como la idea con la que vengas

Partamos de la base que soy un fiel seguidor de jugar una historia más que del modo online; como en Uncharted o algunas de las versiones de Call of Duty. Por lo que a pesar de que este sea un shooter 100%, uno siempre espera más complejidad de la que ofrece esta serie de videojuegos.

Por lo pronto, Firewall tiene dos modos de juego rápido en su menú inicial, que te hace la vida más fácil si quieres simplemente entrar y comenzar a disparar. Con el modo multijugador contratos, donde haces equipo con tres jugadores online más y debes armar una estrategia para vencer a cuatro rivales online.

Mientras que el otro modo rapido es el cooperativo modo extracción, que compartes con otro tres players pero esta vez es contra la computadora.

Sacando conclusiones, el mejor es lejos un 4 vs 4 online; ya que puedes probar tus habilidades ante otros jugadores del mundo, e incluso interactuar con ellos. Además, al ser contra humanos detrás de una pantalla, te tocará ver diferentes estilos de los que puede traer la computadora.

Ya en el menú del juego donde hay más opciones y puedes por ejemplo elegir entre algunos mapas o personalizar tus armas y player; también se suma la opción de que juegues tu solo contra la computadora.

Pero la poca variedad de misiones es la que por momentos no conforma del todo, y te hace mucho recordar a lo más básico de los shooter como Counter Strike.

Sin duda que Firewall Ultra tampoco pretende ser algo que no es, y lo principal es hasta darle simplicidad a armar un equipo online y vencer en dos de tres partidas a otro equipo. Ahí la coordinación es clave, y esta versión te da la posibilidad de hasta guiar a tus compañeros cuando moriste por medio de las cámaras.

Lo cierto es que pese a que no pretende tener ni una gran variedad de mapas ni modos de juego, Firewall Ultra se queda corto al menos en presentar más opciones de juego y solo te lleva a centrarte en una.

Si no tienes problemas con eso, quedarás bastante conforme y lo pasarás increíble a la hora de dispararle a jugadores online y armar con tu equipo una estrategia para ser los ganadores.

De hecho un punto muy a favor es que al no ser compleja ni las misiones ni los modos de juego; el jugador más reciente de Firewall Ultra podrá disfrutarlo sin necesidad de ser un experto en shooter. La dificultad de juego tampoco es demasiada, así que desde el inicio te encontrarás con rivales similares a tu nivel de juego.

¿Es el salto definitivo a la realidad virtual Firewall Ultra?

Aunque los avances son importantes, por ahora Firewall Ultra se queda más como uno de los pasos a ese juego definitivo. Parte del camino, pero que no termina siendo el salto definitivo.

Quizás la simpleza de algunos movimientos y sobretodo las alternativas de juego; Firewall Ultra es parte de ese recorrido que puede ser en algún tiempo ese juego donde todos digan: necesito una PS VR2.

Y es que por ahora sigue siendo muy de nicho y solo para algunos gamers esto de la realidad virtual; y desgraciadamente este último lanzamiento no es ese videojuego que todos verán y los hará lanzarse a este mundo. Pero a los más fanáticos, sin duda será un paso en el camino correcto.

Para el público que ya tiene una PS VR2, Firewall Ultra cumple con las expectativas de ser un shooter donde la realidad virtual es obviamente necesaria y factor para disfrutarlo. No es un juego donde la consola de realidad virtual es uno de las características; sino que intenta aprovechar cada cualidad de la PS VR2 al máximo.

Galería de Firewall Ultra: