Septiembre es prácticamente sinónimo de patriotismo, ya que en este mes se celebran las tradicionales Fiestas Patrias a lo largo del país y es en ese contexto que para los fanáticos de Playstation traemos un listado con importantes juegos realizados en Chile y por chilenos que puedes encontrar en la PS Store para celebrar el mes patrio de la mejor manera.

Celebra las Fiestas Patrias con los imperdibles juegos chilenos en la PS Store

El listado de once juegos nacionales presentes en la PS Store es liderado por Tormented Souls, Rock of Ages 2: Bigger and Boulder y GI Joe Operation Blackout.

Tormented Souls – Dual Effect / Abstract Digital: Precio: US$19.99 . Tormented Souls es una versión moderna de las aventuras de perspectiva fija, que ofrece unos controles modernizados y una cámara más dinámica, mientras conserva todo lo esencial de estos juegos tan queridos por sus aficionados.

– Dual Effect / Abstract Digital: . Omen of Sorrow – AOne Games: Precio: US$19.99 . Omen of Sorrow reúne a los monstruos del horror, la literatura y la mitología en una experiencia de lucha como nunca has visto antes. Inspirado por muchos clásicos del arcade, pero con sus propias innovaciones y una estética adulta, ¡Omen of Sorrow derrama estilo a borbotones!

– AOne Games: . Rock of Ages 2: Bigger and Boulder – The ACE Team: Precio: US$14.99 . ¡El mejor juego de carrera de rocas, defensa de torres e historia del arte está de vuelta! Como dice el título, Bigger & Boulder aumenta el surrealismo y la jugabilidad con un caótico multijugador de 4 jugadores, nuevos periodos de tiempo y gráficos, físicas y destrucción mejorados gracias a UE4, para ser, bueno… ¡MÁS GRANDE Y ROBUSTO!

– The ACE Team: . Clash, Artifacts of Chaos – The ACE Team: Precio: US$39.99 . Perseguido por los mercenarios de un enemigo de poder inimaginable, el guerrero Pseudo y la criatura bajo su protección emprenden una peligrosa misión en los confines de tierras desconocidas.

– The ACE Team: . Eternal Cylinder – The ACE Team: Precio: US$24.99 . Controla a un grupo de extrañas criaturas llamadas trebhum y explora un mundo alienígena memorable repleto de formas de vida exóticas y paisajes surrealistas. Descubre decenas de mutaciones y evoluciona para alcanzar nuevas áreas, completar puzles y sobrevivir en un peligroso mundo.

– The ACE Team: . Headsnatchers – IguanaBee: Precio: US$14.99 . ¡Agárrate la cabeza con Headsnatchers, un juego de fiesta multijugador local y en línea estúpidamente frenético para hasta 4 jugadores, donde te apoderas de las cabezas de tus amigos para salir victorioso! Porque, enfrentémoslo, harás cualquier cosa para ganar.

– IguanaBee: . GI Joe Operation Blackout – IguanaBee: Precio: US$39.99 . ¡G.I. Joe y Cobra han regresado! G.I. Joe: Operation Blackout es un shooter en tercera persona clásico basado en equipos, donde juegas como tus personajes favoritos del Equipo G.I. Joe y el Equipo Cobra.

. Little League Baseball World Series! – IguanaBee: Precio: US$49.99 . En Little League World Series Baseball 2022 podrás lanzar, golpear, correr y robar base para alcanzar la gloria en Williamsport y ganar la World Series de Little League. Si estás suscrito a PlayStation Plus Deluxe podrás probar este juego completamente gratis.

– IguanaBee: . What Lies in the Multiverse – Studio Voyager, IguanaBee: Precio: US$14.99 . Te damos la bienvenida a What Lies in the Multiverse, una aventura cómica con saltos interdimensionales en mundos vueltos del revés por obra de un joven prodigioso y las desatinadas lecciones de un excéntrico científico.

– Studio Voyager, IguanaBee: . Defenders of Ekron – In Vitro Games: Precio: US$12.99 . Defenders of Ekron combina la acción de disparos con la exploración de un juego de aventuras. Destruye enemigos en un rango de disparo de 360°, analiza escenarios únicos, mejora las habilidades de tu Anakim y derrota a Los Renegados para detener la inminente guerra civil que amenaza a Ekron. ¡La revolución comienza contigo!

– In Vitro Games: . Teacup – Smarto Club: Precio: US$9.99 . Teacup es un juego de aventuras narrativas corto y reconfortante, centrado en la exploración y la progresión no lineal. Ayuda a una pequeña y tímida rana en su viaje para encontrar los ingredientes que necesita para su fiesta de té.

– Smarto Club: .

Si deseas conocer más de la industria de los videojuegos nacionales, X-Level tendrá durante todo septiembre actividades especiales con desarrolladores chilenos, entre los que destacan Iguanabee, Debonita Conker Studio y StickerB.