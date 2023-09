Queda poco tiempo para que se realice la Cómic Con Chile y el evento ya confirmó a uno de sus grandes invitados internacionales para esta edición 2023. Se trata de Andy Serkis, el actor británico que ha interpretado a grandes personajes del cine a lo largo de la historia.

¿Quién Andy Serkis? El gran invitado de la Cómic Con

Andrew Clement Serkis, más conocido como Andy Serkis, es un actor, director de cine y escritor de nacionalidad británica que tiene 59 años.

Dentro de sus actuaciones en el cine y la cultura pop destaca su papel como Gollum o Sméagol, en las trilogías cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, recordado por querer apoderarse de “su precioso” (El Anillo).

También, el actor ha sido intérprete en las cintas del Planeta de los Simios, King Kong, Star Wars como el Líder Supremo Snoke, The Batman como Alfred y películas de Marvel como el villano Klaw.

También en los últimos años se ha adentrado en el mundo de la dirección, en películas como Mowgli: Legend of the Jungle y Venom 2: Let There Be Carnage.

¿Cuándo es la Cómic Con Chile 2023?

La Cómic Con Chile 2023 se realizará durante tres días seguidos el próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Espacio Riesco.

El evento también contará con otros invitados que se irán confirmando en las próximas semanas, además de diferentes, stands, juegos, ferias de ilustradores, cosplays y mucho más que podrás disfrutar.

¿Dónde comprar las entradas a la Cómic Con y cuánto valen?

Puedes comprar tus entradas a la Cómic Con Chile 2023 ingresando a este SITIO para poder ver las diferentes opciones que tendrás a la venta.

Los valores varían si compras un día o dependiendo si adquieres el pase de las tres jornadas:

Viernes 27, sábado 28 o domingo 29 de octubre:

Entrada general: $25.000.

20% de descuento con Fpay o Banco Falabella: $20.000

25% de descuento con Claro Club o Fpay + Banco Falabella: $18.750

Pase por los 3 días: