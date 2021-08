Venom: Carnage Liberado | Los simbiontes se enfrentan en nuevo trailer con Tom Hardy y Woody Harrelson

Después del fracaso en la crítica, pero un desbordante éxito en la taquilla, la llegada de la secuela para Venom era inminente. Y el debut de la película colaboración entre Marvel/Sony y dirigida por Andy Serkis ahora se hace más real con el estreno del primer trailer para Venom: Carnage Liberado.

La película marca el regreso de Eddie Brock (Tom Hardy), el astuto periodista y reportero que, después de quedar infectado, experimentó radicales cambios en su cuerpo y adquirió los poderes del simbionte Venom, entidad que usa a Brock como huésped y le convirtió en un despiadado y peligroso súpervillano.

Pero ahora, Venom se reencontrará con Cletus Cassady, más conocido como Carnage, el enemigo más sangriento de la historia de Spider-Man.

La secuela sobre el simbionte de Marvel es la continuación de Venom (2018), el spin-off del universo de Spider-Man sobre el personaje creado a principios de los años 80 por los autores de cómics David Michelinie y Todd McFarlane.

Venom: Let There Be Carnage se estrenará en Estados Unidos el 8 de octubre, en tanto que el estreno en Latinoamérica aún no está definido.