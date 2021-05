¡El simbionte está de vuelta! Venom: Let there be Carnage presenta su primer trailer

Si bien la primera película tuvo una pésima crítica, eso no opacó los exuberantes resultados de taquilla que alcanzó. Sony Pictures entonces dio luz verde a la secuela Venom: Let there be Carnage, entrega que ahora ya cuenta con su primer trailer para el deleite de los fanáticos.

El actor inglés Tom Hardy vuelve a dar vida al letal Venom, uno de los personajes más populares y complejos de Marvel, que tiene lazos con el universo de Spiderman.

La particularidad de esta entrega es que finalmente Woody Harrelson, se convertirá en el villano Cletus Kasady/Carnage, para darle más historia a la figura del villano que fue fugazmente presentado en la escena entre créditos de la Venom estrenada en 2018.

Venom: Let there be Carnage está dirigida por Andy Serkis, además contará con las actuaciones de Michelle Williams y Naomie Harris. Un particularidad: la responsable del guión es Kelly Marcel, quien previamente trabajó en los libretos de Saving Mr. Banks y escribió la adaptación de Fifty Shades of Grey.

El estreno de esta entrega está programado sólo para los cines que estén abiertos, a partir del 24 de septiembre.

Revisa el trailer de Venom: Let there be Carnage a continuación.