Agatha All Along debuta en la pantalla y revela crudo desenlace de Wanda Maximoff en el MCU

Agatha All Along finalmente llegó a la pantalla con sus primeros dos episodios en Disney Plus en donde revelaron el impactante destino de un importante y querido personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

La serie se estrenó este 18 de septiembre y es un spin-off de WandaVision, la producción de Disney+ sobre Wanda y Vision, viviendo juntos posterior a los hechos de Avengers: Endgame, sin embargo, ocurre un inesperado giro en donde Agatha, interpretada por Kathryn Hahn, tiene un papel importante en la historia como la gran villana.

Por lo mismo, muchos se preguntan si el personaje de Elizabeth Olsen aparece en la nueva producción, considerando los hechos finales de la serie original y de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura.

¿Aparece Wanda Maximoff en Agatha?

En el primer episodio de la trama, se revelan nueva información sobre la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), quien fue la primera en encontrarse con Agatha Harkness en el MCU, quien a través de sus hechizos se infiltró con los residentes de Westview para quedarse con todo el poder.

Tras un fuerte enfrentamiento con Wanda, Agatha pierde su magia y es confinada a vivir una vida suburbana muy parecido a la situación que ocurrió con los protagonistas en Wandavision. Sin embargo, en el estreno del spin-off se reveló que todo cambió.

El final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura que se estrenó el 2022 dejó inconcluso el destino de Wanda, ya que a pesar de quedar aplastada por la destrucción del Castillo Darkhold, lo ocurrido con ella fue ambiguo, puesto que su deceso nunca fue pronunciado a la audiencia y con lo poderosa que es, es posible que saliera ilesa de los escombros.

Pero en Agatha, se revela que el personaje definitivamente murió. La serie comienza con Agatha haciendo de detective en un pequeño pueblo, en donde encuentra un cuerpo no identificado en los bosques de Westview, el cual se confirma es Wanda Maximoff.

Esto hace que el hechizo sobre Agatha pierda fuerza y pueda dejar atrás a “Agnes” su álterego en el pueblo y volver a su identidad real.