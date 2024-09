Cada vez queda menos para que la nueva serie de Warner Bros. Television y DC Studios, El Pingüino, llegue a la pantalla a través de la plataforma de Max.

La historia sigue al infame mafioso Oz Cobb, interpretado por Colin Farrell, uno de los principales antagonistas de Batman, que en esta nueva producción busca su ascenso al poder del mundo criminal en Ciudad Gotham.

La serie se estrena este jueves 19 de septiembre, tendrá ocho episodios y continuará con la saga criminal iniciada en The Batman.

En conversación con RedCarpet, Mike Marino, diseñador de prostéticas que ha participado en producciones como Cisne Negro, The Batman y El Rey de Zamunda, entregó detalles de como ha sido el proceso de transformar a Colin Farrell en Oz.

La producción de The Penguin y la transformación de Colin Farrell

Acerca de cómo ha sido el proceso de sumarse a la esperada serie del universo de The Batman, Marino señaló que se encuentra muy emocionado por poder ser parte de ella.

“No puedo expresar lo agradecido que me siento de ser un creador en este mundo. Soy un gran fanático de los cómics. Soy un gran fanático de Batman. Siempre me encantó el Pingüino. Siempre me encantaron todos los personajes. Soy una nerd de los cómics, siempre lo he sido”.

“Poder hacer este proyecto, poder hacer esta serie, es como un sueño hecho realidad. Es como un sueño despierto. Quiero decir, es un proyecto asombroso. Matt Reeves es un genio y Lauren Lefranc es una escritora increíble. Realmente somos privilegiados de poder hacer esto y explorar este mundo. Estoy muy agradecido”.

Acerca de la increíble transformación de Colin Farrell, Marino señaló que fue un proceso muy interesante y desafiante. “Si piensas en él (Farrell) y piensas en su apariencia, es un tipo muy guapo, un actor increíble, genial, uno de los mejores que tenemos. Pero, ¿realmente puedes imaginarlo como el Pingüino? No parece correcto”.

Fotografía: Imago

“Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tuve una reunión con Matt Reeves, hablé con Colin y se me ocurrió esta idea de lo que pensé, como una fantasía en mi propio mundo, cómo pensé que debería verse el Pingüino”.

“Mi primer intento, mi primer diseño, probablemente me llevó alrededor de una semana esculpirlo sobre el yeso, a todos les encantó y querían intentarlo. Había hecho todas estas cosas que conozco del mundo de los cómics, las películas y el guión, y pensé: Bien, ¿cómo hago para que este actor tan guapo sea este tipo de aspecto extraño en este mundo?. Se me ocurrió la idea de hacer su nariz más grande y más larga y tener todas estas cicatrices de batallas, peleas pasadas y la brutalidad de eso”.

Fotografía: Max

“Tomé las cejas amables de Colin Farrell y las cambié, y las hice un poco más agresivas porque vi una paloma, una imagen de un pingüino que realmente parecía malo. Parecía un jefe. Imité esa forma inconscientemente en la forma de sus cejas. Le hice una cicatriz en la cara hacia arriba en un lado. Le dio un párpado un poco más pesado que el otro, como si realmente tuviera una cara dañada”.

Fotografía: Imago

“Así que todo eso crea un personaje solo en la apariencia. Y luego, cuando tienes la actuación de Colin que agrega más profundidad y más carácter a la cara, tienes esta cosa mágica que sucede”, explicó el diseñador.

Asimismo, sobre su momento favorito de la producción, Marino comentó: “Realmente me encanta el primer episodio. Realmente me encanta el quinto episodio, quiero decir, son simplemente increíbles. Todo es bueno“.

“Es solo el primer episodio, vemos muchos efectos prácticos que construimos, todo mi equipo construyó. Verás cosas que le sucedieron a su cuerpo (…) Lo verás siendo torturado, lo verás en una posición muy comprometida. Todo eso es práctico”.

Revisa el avance de la serie a continuación