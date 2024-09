Quedan solo pocas horas para que comiencen los esperados Emmy 2024 en donde la academia premiará a las producciones y actores más destacados de la presente temporada.

En esta nueva edición, el dúo padre e hijo compuesto por Eugene y Dan Levy serán los conductores del espacio y se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles, a tan solo ocho meses después de la emisión de su edición pasada, debido a que se pospuso por la huelga de guionistas.

Con series como Abbott Elementary, The Bear, Slow Horses y Only Murders in the Buildings entre los nominados, los televidentes no quieren perderse la nueva entrega, que se transmitirá en TV a través de TNT, y se preguntan dónde se podrá ver online.

¿Dónde ver en streaming los Emmy 2024?

El evento se realizará este domingo 15 de septiembre y se transmitirá a en streaming a través de MAX. La ceremonia comenzará con el pre encuentro a las 20:00 horas, mientras que la premiación iniciará a las 21:00 (Chile).

Revisa el horario a continuación

México: 6:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

¿Cuáles son las series nominadas a Mejor Drama y Mejor Comedia?

Serie Dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

Serie de Comedia