Finalmente este miércoles 17 de julio la Academia de Televisión reveló a todos los nominados de los Premios Emmy 2024, en donde se revelaron muchas sorpresas, como también se marcó el liderazgo de importantes producciones que llevan algunas temporadas dejando su huella en la pantalla y en la historia de la TV.

Liderando la lista estuvo “Shogun“, la serie de FX, que obtuvo la impresionante cantidad de 25 nominaciones, incluyendo la de mejor serie limitada, y consiguió las primeras nominaciones en su carrera para sus estrellas Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

“The Bear” dejó su marca en la premiación, tras haber obtenido 10 estatuillas en 2023, convirtiéndose en la serie con más premios Emmy en su primera temporada. Esta vez, las estrellas Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce y Liza Colón-Zayas recibieron nominaciones por sus actuaciones.

Mientras que Abbott Elementary, la serie creada y protagonizada por Quinta Brunson nuevamente se encuentra entre las comedias más nominadas.

¿Dónde ver las series nominadas a Mejor Drama y Mejor Comedia?

Nominadas a Mejor serie de Drama

The Crown: La serie y sus seis temporadas se encuentra disponible en Netflix.

Fallout: La serie arribó recientemente con su primera temporada y se encuentra disponible en Prime Video.

The Gilded Age: El drama histórico protagonizado por Carrie Coon y Chrstine Baranski está en Max

The Morning Show: el drama televisivo protagonizado pro Jennifer Aniston y Reese Witherspoon está en Apple TV+.

Mr. and Mrs. Smith: Acaba de debutar en la pantalla con su primera temporada, protagonizada por Donald Glover, está en Prime Video.

Shōgun: El drama histórico protagonizado por Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, basado en la novela homónima del mismo nombre, está en Disney+.

Slow Horses: Protagonizada por Gary Oldman y Kristin Scott Thomas, la serie y sus tres temporadas se encuentran disponible en Apple TV

3 Body Problem: La producción de ciencia ficción debutó esta temporada en la pantalla y sus 8 capítulos se encuentran disponibles en Netflix

Nominadas a Mejor serie de Comedia

Abbott Elementary, la exitosa serie de comedia creada por Quinta Brunston se llevó la estatuilla la temporada anterior, trata sobre los profesores en una escuela pública primaria en Filadelfia. Está disponible en Disney+.

The Bear: Protagonizada por Jeremy Allen White, la comedia trata sobre un cotizado chef que regresa a su ciudad natal para hacerse cargo del restaurant familiar tras la muerte de su hermano. Está disponible en Disney+.

Curb Your Enthusiasm: Con 12 temporadas al aire, la serie creada y protagonizada por Larry David está nominada en esta nueva edición. La serie sigue a Larry en situaciones cotidianas en una versión improvisada. Está disponible en Max.

Hacks: Jean Smart protagoniza la exitosa historia sobre una legendaria comediante y una joven escritora de comedia. Está disponible en Max.

Only Murders in the Building: Con cuatro temporadas disponibles en Disney+, la serie protagonizada por Selena Gomez trata sobre desconocidos que comparten un gran interés en crímenes reales, en donde sin querer, se ven envuelto en uno.

Palm Royale: Otra de las series que debutaron esta temporada. Cuenta la historia de una mujer que busca escalar de nivel social durante los años 60s. Sus primeros 1 capítulos están disponibles en Apple TV.

Reservation Dogs: Disponible en Disney+, la serie trata sobre cuatro adolescentes que buscan llegar a California, mediante distintos robos.

What We Do in the Shadows: La producción trata sobre un grupo de vampiros que llevan decenas de años juntos, hasta que reciben una inesperada visita. Las cinco temporadas están disponibles en Disney+.