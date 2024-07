Finalmente, tras un par de semanas de su estreno en Estados Unidos, The Bear llega a Latinoamérica.

¿Dónde ver la tercera temporada de The Bear? En qué nuevo streaming se estrena la serie

Fue el pasado 27 de junio que se estrenó en Estados Unidos la tercera temporada de The Bear. La nueva temporada viene con el estreno de nuevos capítulos, los que continuarán con la historia.

La serie continuó contando en lo que se quedó la temporada pasada y nos trae una vez más a Carmy como protagonista en compañía de Sydney. Ambos, junto a los demás personajes, están dándolo todo en el The Bear, el nuevo restaurante fino por el que fue reemplazado The Original Beef of Chicagoland.

¿Dónde ver la tercera temporada?

En Latinoamérica la temporada se estrenará unos días más tarde y es que finalmente The Bear 3 llegará al streaming de Disney+ este 17 de julio de 2024.

The Bear 3 llega directamente a la plataforma de streaming de Disney, esto luego de que en julio se realizará la fusión entre Star+ y Disney+. La fusión se llevó a cabo el pasado 26 de junio y desde ese momento todo el contenido migró a la conocida plataforma de Disney, esto para así concentrar todos los contenidos en un solo lugar.

A partir de este 17 de julio todos los episodios estarán disponibles en la plataforma, así que podrás hacer una maratón para quedar al día de lo que pasó en estos nuevos episodios.

¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada?

The Bear 3 tendrá un total de 10 capítulos, misma cantidad que la temporada anterior. Una vez más, los episodios tendrá una duración aproximada de 30 minutos o un poco más.

Sobre los nombres de estos, los puedes conocer a continuación: