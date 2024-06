¿Cuándo se estrena The Bear 3 en Latinoamérica? La serie ya está disponible en EE.UU.

La tercera temporada de The Bear causa bastante emoción en los fanáticos. Y es que la continuación de la historia de Carmy junto con los demás personajes que lo acompañan en la cocina.

La tercera temporada nos trae a un renovado restaurante y es que The Beef of Chicagoland dejó de existir para dar paso a The Bear. Este nuevo recinto tiene una imagen mucho más sofisticada.

¿Cuándo se estrena en Latinoamérica?

Este 27 de junio se estrenó en Estados Unidos la tercera temporada y esta debutó con un 91% de aprobación de parte de la crítica en Rotten Tomatoes y un 82% de aprobación de parte del público, lo que la deja como “fresca” en la plataforma.

Con un total de 10 capítulos, la serie estrenó todos sus episodios y los fanáticos ya han tenido la oportunidad de verlos todos de corrido en el transcurso de las últimas horas.

Para su estreno en Latinoamérica tendremos que esperar aún un par de semanas. Y es que su estreno no fue simultáneo. Eso sí, la espera no será larga y es que la temporada llegará a Disney+ el próximo 17 de julio.

Así es, The Bear ya no llegará a Star+ sino a Disney+. El cambio se da debido a que ambas plataformas se fusionaron y todo el contenido de Star pasó a Disney, por tanto, la serie tendrá su estreno en el sitio ya mencionado. Asimismo, The Bear ya se encuentra disponible en Disney+ con sus dos temporadas completas.

De momento, mientras se espera por la llegada de los nuevos capítulos, hay que tener cuidado con los spoilers que se puedan encontrar en redes sociales y es que como la serie completa ya se encuentra disponible, existe una gran posibilidad de toparse, sin querer, con algunos detalles de los nuevos capítulos.