Hace más de un año que HBO, con su nuevo streaming, anunció el reboot de Harry Potter. La tan famosa saga de libros tendrá ahora, además de una franquicia de películas, una serie live action.

Ahora, más de un año después de los pocos detalles que se dieron de la serie, es que finalmente HBO reveló más información sobre la misma y finalmente confirmó a su director y showrunner junto con sus productores ejecutivos.

Confirmado director

HBO en asociación con Warner Bros. Television, nombraron a Francesca Gardiner (quien ha trabajado detrás de Succession y His Dark Materials en HBO, entre otros proyectos más) como la showrunner y productora ejecutiva.

Asimismo, Mark Mylod (Succession, Game of Thrones y The Last of Us de HBO) asume el papel de productor ejecutivo y director de múltiples episodios de la serie original de HBO sobre Harry Potter.

La dupla trabajará en conjunto para traer una nueva adaptación de Harry Potter a la pantalla chica, la que actualmente se encuentra en desarrollo para Max. Pero eso no es todo y es que J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, junto con David Heyman de Heyday Films también harán de productores ejecutivos para la serie.

Es importante mencionar que esta nueva adaptación será más fiel a los libros de Harry Potter de Rowling y contará con un nuevo elenco para así darle vida nuevamente a los queridos personajes que estudian en el Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts y que los Potterheads han amado por más de 20 años.

Y es que cada una de las temporadas nos mostrará una nueva aventura de Harry y se espera que cada temporada adapte cada uno de los libros de la saga original de libros.

De momento, solo nos queda esperar por más detalles de lo que será la serie y también sus actores en esta nueva adaptación y esperamos que HBO junto con Warner Bros. Television pronto den a conocer una fecha de estreno.