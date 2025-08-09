Diego Rivarola en el pasado se ganó las críticas de varios por unos supuestos polémicos dichos antes de ganar uno de los trofeos más importantes de su carrera: la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile.

Según diversos recortes de prensa, el nacido en Mendoza había afirmado en su momento que la “Sudamericana es una copa de cartón”, supuestamente durante la buena campaña de Colo Colo en la edición 2006 del certamen.

Pues buen, el propio Rivarola enfrentó a su pasado y, en su estilo, dejó en claro que sigue sin recordar esos dichos. Además, se la jugó al afirmar que él levantó la Copa Sudamericana y que es un trofeo bastante pesado.

Rivarola aclara sus dichos

Todo comenzó con Patricio Yáñez en ESPN restregándole estas palabras, a lo que el ídolo azul afirmo que “yo tuve la suerte de levantar la Copa Sudamericana y era bien pesadita. No me acuerdo de haber dicho eso, nunca me han mostrado el video de eso”.

Ahí el campeón de la Libertadores 1991 con Colo Colo contratacó, asegurando que “está todo acá documentado. Un gran amigo tuyo, periodista de acá de la cadena, don Cristián Caamaño, te hizo una entrevista y esto es lo que dices tú”.

Diego Rivarola fue uno de los referentes de Universidad de Chile en la campaña de la Copa Sudamericana 2011. | Foto: Photosport.

Yáñez sacó un recorte de prensa, donde en el titular en una entrevista de hace unos años a Rivarola se lee claramente “si lo dije, fue solo para molestar a los hinchas de Colo Colo”.

Para cerrar la polémica, el ex atacante de la U lanzó que “si lo dije, de verdad que no me acuerdo. Hasta ahora nadie me ha mostrado un video donde yo haya dicho eso. Son puros papeles y títulos. ¿Y el video?”.

Los números de Diego Rivarola en Universidad de Chile

El delantero disputó con los azules un total de 289 partidos, donde se matriculó con 102 goles. En su palmarés destacan cuatro títulos de Primera División, una Copa Chile y una Copa Sudamericana.