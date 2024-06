¿Cuándo se estrena The Bear 3? La tercera temporada ya tiene fecha en Latinoamérica

Una de las series más exitosas y premiadas del último tiempo es The Bear. Un drama que sigue a un grupo de cocineros con problemas personales que ha sido de lo mejor de la TV en la década.

La producción que tiene a Jeremy Allen White como protagonista, junto a Ayo Edebiri, Jon Bernthal y el actor que le dará vida a la Mole en 4 Fantastic, Ebon Moss-Bachrach; vuelve para su tercera temporada e incluso ya tiene aprobada una cuarta entrega.

Pero la duda estaba en su fecha de estreno. Esto porque en Estados Unidos llega mucho antes que a Latinoamérica en las dos temporadas anteriores. En USA se estrena el 27 de junio, y ahora sabemos también cuándo llega a Chile y todo el continente.

¿Cuándo se estrena The Bear 3?

Este miércoles confirmaron que la tercera temporada de The Bear llegará al streaming el 17 de julio de 2024, poco más de 20 días tras llegar con su primer episodio a Estados Unidos.

Anteriormente, se han estrenado episodios por semana, por lo que habrá que ver cómo será el formato en Chile y Latinoamérica.

¿En qué streaming puedo ver The Bear 3?

Otra de las novedades para la tercera temporada, es que en Latinoamérica no llega a Star Plus. En EE.UU. la serie se ve por Hulu, streaming que no está disponible en este lado del mundo.

Pero Star+ terminará durante junio y todo su contenido se mudará a su “hermano”, Disney Plus.

Esto ya sucede en países como Canadá o Australia, donde Disney Plus alberga el contenido tanto de Disney como el “adulto” que se aloja en Star+. The Bear 3 será uno de los contenidos nuevos que tendrá Disney+ en Chile.

Por ahora, las dos temporadas anteriores se pueden ver en el streaming de Star+, pero también se mudarán a Disney este mes.