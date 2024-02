Pedro Pascal vuelve a hacer historia para Chile en el cine. No contento con sus grandes personajes en el streaming y el cine; y su nominación a los Emmy por The Last of Us, ahora liderará al equipo más popular de los cómics de Marvel en el cine.

Marvel Studios anunció el secreto a voces: los actores que le darán vida en el live action de Los 4 Fantásticos.

The Fantastic 4 es el nombre oficial de la película que también tiene fecha de estreno confirmada y al reparto de los cuatro héroes. De hecho fue publicado con una divertida gráfica retro del equipo, aludiendo a rumores que dicen que la película estaría ubicada en 1960.

¿Quiénes son los actores de Los 4 Fantásticos?

Marvel Studios confirmó en sus redes sociales a los cuatro actores que ya se venían comentando:

Pedro Pascal como Reed Richards (Mr. Fantástico)

como Reed Richards (Mr. Fantástico) Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible)

como Sue Storm (Mujer Invisible) Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana)

como Johnny Storm (Antorcha Humana) Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole)

¿Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos?

La compañía también confirmó la fecha de estreno, y la película saldrá en cines el 25 de julio de 2025.

Revisa la gráfica con el anuncio del reparto: