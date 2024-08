Marvel Television se encuentra trabajando en nuevas series. Y es que la nueva sección de Marvel Studios que se preocupa de todo lo que tiene que ver con las series que se preparan para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

Una de las que se viene prontamente es Agatha all Along, la serie que llega este mes de septiembre, se suma a una larga lista que ha presentado el estudio últimamente.

Además del pronto estreno, es que Marvel está preparando otras series más para sumarlas al UCM y así continuar contando la historia de diversos personajes de los cómics.

Con Ultron y Scarlet Witch

The Hollywood Reporter reveló en exclusiva que James Spader vuelve a Marvel Studios para interpretar a Ultron, el villano de Avengers: Era de Ultron.

Es importante mencionar que James Spader le dio voz al robot en la película del 2015 y ahora volverá a realizar la tarea para la serie que se encuentra en desarrollo.

Según el mismo medio reveló, el actor vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel en un spin-off de WandaVision. Hay que recordar que tras el término de la serie se reveló que la serie volvería para presentarnos al nuevo Vision, la que inicialmente fue llamada Vision Quest.

Junto con esto, para este spin-off también vuelve Paul Bettany para interpretar al superhéroe en su versión mucho más robotizada, esto luego de que WandaVision se reviviera al superhéroe pero sin obtener sus memorias originales del todo de antes de ser asesinado por Thanos en Infinity War.

La nueva serie de Vision tendrá a Terry Matalas como showrunner, mismo que realizó el mismo trabajo en la tercera temporada de StarTrek: Picard.

Además de los dos actores ya mencionados, aún no se ha revelado qué otros actores se sumarán a la serie, pero no se descarta que Elizabeth Olsen vuelva a realizar su papel de Scarlet Witch/ Wanda Maximoff, esto por todo lo que tiene pendiente en el UCM, con su muerte no del todo confirmada.