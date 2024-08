Se hizo esperar un montón, ya que la campaña de marketing fue hace muchos meses ante el estreno anticipado en Estados Unidos. Longlegs llegó a los cines este 22 de agosto en Chile y los fanáticos del cine de suspenso ya pueden disfrutarla.

Traída por Diamond Films Chile, quienes nos dieron la opción de verla anticipadamente, Longlegs es una de esas películas que puede marcar historia.

Desgraciadamente, su tardanza en llegar a Latinoamérica, nos alejó de esa campaña de marketing en que jugaron con el aspecto del villano protagonista, encarnado por el mutifacético Nicolas Cage.

Y es que nadie lo ha visto, no se ha presentado oficialmente y el morbo por ver a Cage en un extraño aspecto de asesino, es el gran enganche de la película. Pero ojo, es mucho más que solo conocer a cómo luce. Longlegs debe ser de las mejores, si no la mejor, película de suspenso del año.

Comentario sin spoilers de Longlegs: Coleccionista de Almas

Quienes hayan seguido la carrera de Nicolas Cage o lo hayan visto en entrevistas u otros momentos distendidos, se imaginarán ¿cómo encarnaría el actor a un asesino en serie?

El resultado quizás es lo esperable, o aún mejor. Y es que el histrionismo del actor, llevado a un personaje tan temible y singular como Longlegs, es la mezcla perfecta y quizás el papel que estaba esperando a Cage para este regreso con todo.

Longlegs es de esas películas que si hubieran salido en la misma época de Se7en o El Silencio de los Inocentes; habrían pasado a la historia como un clásico del género detective-terror. Hoy le toca competir con otro cine, pero merece total atención.

La cinta sigue a la detective Lee Harker, interpretada por la fantástica Maika Monroe (It Follows, Watcher), una mujer visiblemente perturbada pero con una habilidad innata para resolver misterios. Y esto choca justamente con el caso de Longlegs, un misterioso asesino que no es para nada sencillo de encontrar o incluso culpar.

Con un tono bastante moderno en llevar una película de terror, agrega sonidos y enfoques de cámara que te hacen estar constantemente afirmado a tu silla y que en cualquier momento puedes vivir el susto de tu vida.

Longlegs lleva de manera excelente la tensión y el miedo de una película de suspenso. La primera parte realmente es para estar al borde de tu asiento; pese a que quizás no pasan tantas cosas como uno espera. Pero el juego que hacen contigo y tu miedo, es notable.

Pocas veces la pasé tan mal en una película, pero no lo malentiendas. Longlegs es increíble y la vería 10 veces más. Ese juego que hacen con tus latidos; de la misma forma como hay gente que disfruta la adrenalina de una montaña rusa; es la real protagonista de la película.

Pero no se quedan solo en este manejo de los silencios, los sonidos y los enfoques de cámara. La historia realmente es atrapante, con un montón de guiños que luego, al juntarlos, te das cuenta de que todo estaba ahí.

Longlegs ya está en cines en Chile. Foto: Diamond Films Chile

Un rompecabezas en torno a este extraño personaje Longlegs; con una ambientación que ayuda el doble a un misterio que ya es complejo de descifrar.

Ya la segunda parte de la cinta se pone algo más “normal” en cuanto a que ya te relajas y puedes acomodarte un poco más en tu asiento. Pero porque la aparición de Longlegs le da otro giro tanto a la trama, como al mismo e inesperado final de la película. Y es que no puedes tener una buena cinta de terror y sobre todo misterio, sin un plot twist.

El uso del misterio para su villano

Longlegs no es cualquier película de terror. La campaña de marketing sobre cómo es y luce el villano; interpretado por alguien tan laureado como Nicolas Cage, es una obra de arte en sí misma.

Esto porque en la película esta “campaña” continúa. Sin meternos en spoilers, la construcción del misterio de Longlegs y cómo luce es notable. Porque su rostro se convierto en sí mismo un misterio; lo mismo que cómo interactúa, cómo habla.

Maika Monroe también aporta una gran actuación. Es una reina en el cine del suspenso, ya que ya destacó hace años en la cinta It Follows. Foto: Diamond Films Chile

Con un pequeño adelanto en el principio, y es todo lo que diremos, la expectativa crece más. ¿Y el resultado? Una imagen perturbadora, pero que tampoco se caricaturiza como podría haber sucedido.

Longlegs es todo lo serio que puede ser un villano y la actuación magnífica de Cage le da todo el sentido a esta campaña.

Imagínate te hablan de una película de detectives. Te van soltando pequeñas siluetas, voces o imágenes de lejos de un asesino en serie que se come a la gente. Para luego ver la actuación de Anthony Hopkins como Hannibal por primera vez en pantalla grande. Algo así es la sensación de Longlegs.

El final puede ser quizás lo que más se comente, pero va a tono con la película y no se siente fuera de la historia.

Longlegs es drama, suspenso, terror y mucho más. De esas cintas que te gustaría ver de nuevo para volver a analizarla. Y ahí estará quizás la respuesta definitiva a si la amas o no; si será una película que te marque o no.

Aquí, esperamos verla muchas veces más y apreciar cómo el género de suspenso ha subido escalones y sigue siendo entretenimiento seguro. Pero con una mutación a algo mucho más de cine de arte, algo tan profundo que ya dejó de ser una película para asustarte. Longlegs, es muchísimo más.