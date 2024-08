Una de las películas más comentadas y que superó la barrera de los 100 millones en cartelera es Longlegs, y aún no llega a Chile.

La película de suspenso y terror trae como novedad a Nicolas Cage en el papel del antagonista, mientras que Maika Monroe (It Follows) tiene el rol protagónico de la detective Lee Harker.

Pero Longlegs ha basado toda su promoción en el aspecto de Cage como el temible asesino en serie. Una campaña que ha causado bastante expectativa, ya que oficialmente aún no se conoce su rostro salvo para quienes ya vieron la película.

Algo que incluso se traspasó a las grabaciones, donde ambos actores no se vieron nunca hasta que compartieron la única escena juntos. Algo que incluso se ha viralizado por las pulsaciones de la actriz segundos antes de ver a Cage como Longlegs:

Cage y Maika explican las grabaciones de Longlegs:

No se vieron hasta su primera escena juntos, algo totalmente loco para la actriz Maika Monroe que le hicieron lo mismo que a los espectadores: ocultarle el aspecto terrorífico de Nicolas Cage como Longlegs.

Algo totalmente justificado luego de ver el anterior video y también por el suspenso que tiene la película. En RedCarpet pudimos ver con anticipación Longlegs gracias a Diamond Films Chile y cómo luce y actúa Cage en este papel es sorprendentemente perturbador.

En entrevista hace unas semanas con Variety, la actriz explicó “Habían estado filmando con Cage durante cinco días en ese momento, y era su último día, probablemente tres semanas después de haber comenzado el rodaje. El director decidió que no viera nada, que no lo conociera, que no viera cómo era su rostro. Él creó este personaje, esta cosa, así que estaba muy nerviosa“.

“Los asistentes me llevan hasta una puerta que da a la habitación donde está él. Las cámaras empiezan a grabar y el director dice ‘acción’. Abrí la puerta y lo que se ve es muy real, y fue increíble“, relata la estrella de la cinta.

“Está irreconocible, así que no me sentí como si estuviera en una habitación con Nic Cage. Estaba en una habitación con Longlegs. Después de que terminamos esa escena, él ya no quería más. Estamos en este mundo de métodos, pero él fue capaz de dejarlo ir. Estábamos sentados uno frente al otro y él se inclina, con su aspecto completo y todo, y dice: ‘Oh, soy un gran admirador tuyo'”, concluyó.

Para Cage, en otra entrevista con Variety, habló también de este momento:

“Para nosotros, el director y yo, era importante que Maika y yo no pasáramos mucho tiempo juntos en situaciones sociales. Él quería que la escena fuera una sorpresa para los dos, lo que me pareció una buena idea“.

¿Cuándo se estrena Longlegs en Chile?

Longlegs llega a los cines en Chile este 22 de agosto; luego de una larga espera tras su estreno en Estados Unidos. Y será distribuido por Diamond Films Chile.

Revisa el tráiler de Longlegs: