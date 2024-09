Elizabeth Olsen interpretó por última vez a Scarlet Witch en Marvel Studios en Dr Strange and the Multiverse of Madness. Con una gran actuación de Wanda Maximoff como una villana es que la vimos “morir” al final de la película.

Después de esto, Olsen no ha vuelto más al Universo Cinematográfico de Marvel y los fanáticos del mundo de superhéroes ya quieren verla otra vez en el papel y en próximos proyectos dentro del UCM.

La posibilidad de volver

En una reciente entrevista con FM104 vía Deadline, Olsen habló sobre la posibilidad de volver, destacando que no quiere solo regresar al personaje porque sí, y es que de momento su futuro dentro del MCU no está definido.

“Me siento afortunada de haber sido utilizada de una manera que tiene sentido, pero también quiero que, si regreso, sea porque realmente hay algo importante que contar”, mencionó.

Eso no es todo y es que en una reciente entrevista con Collider también contó algo similar. Y es que al parecer no es una cosa de volver o no, sino de cuándo se daría su regreso.

“Es un personaje al que me encanta volver cuando hay una forma de utilizarlo bien. Creo que he tenido suerte de que cuando empecé se me utilizara bien. Creo que la gente no sabía qué hacer conmigo durante un segundo allí… si hay una buena forma de utilizarla, siempre estaré encantada de volver“, comentó.

Esto solo indica que al parecer no hay que perder las esperanzas para un posible regreso. Hay que recordar que este mismo mes de septiembre se viene el estreno de Agatha All Along, una serie spin-off de WandaVision.

Eso no es todo y es que también se estaría preparando otra serie spin-off que traería de regreso a Ultron y a Vision en un trabajo que se encuentra actualmente en desarrollo.