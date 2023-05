Elizabeth Olsen y Pedro Pascal son de los actores más queridos de la industria actualmente y más aún luego de su presentación en los Oscars 2023, ceremonia en la que en el escenario presentaron uno de los premios de la noche.

Luego de este momento, el que fue uno de los más tuiteados de la ceremonia, los fanáticos se encuentran pidiendo una colaboración entre ambos actores en pantalla.

Son amigos

En una reciente entrevista de Entertainment Tonight a Elizabeth Olsen por el estreno de su nueva serie en HBO Max llamada “Amor y Muerte” se le mencionó el hecho de que su aparición en los Oscars con Pedro Pascal fue uno de los más comentados de la noche.

Sobre esto mismo se le mencionó que es la “Madre” del internet, esto considerando que Pedro Pascal es el “Daddy” del internet, ante esto la actriz respondió que “Eso es muy raro”.

Sobre una colaboración con Pascal en la pantalla, la actriz agregó que “Me encantaría trabajar con Pedro”.

“Hemos sido amigos durante mucho tiempo y sí, eso es muy extraño y divertido” dijo “Yo estaba feliz de poder estar de pie allí con él”, mencionó sobre el momento en los Oscar.

Sobre ser llamada la “Madre” de internet, Olsen aseguró no saber cómo sentirse al respecto además de encontrarlo raro y de no comprender qué significa realmente el término.

“Creo que es muy extraño, realmente no lo comprendo”, dijo. “Mis amigos han tratado de explicarme que es como una cosa buena. No lo sé. Como, las madres son grandiosas, supongo, no sé” explicó.

“Me hace sentir vieja, porque pienso que la gente dice que debe ser más joven. No estoy segura de cómo me siento al respecto”, finalizó.