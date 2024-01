Jeremy Allen White: El actor que la rompe por The Bear y tendrá película con Zac Efron

Una de las estrellas en ascenso que ha conquistado Hollywood este último tiempo ha sido Jeremy Allen White. Y es que el actor de 32 años ha podido conquistar poco a poco a la audiencia y también a los críticos con sus papeles.

El actor se hizo mundialmente conocido por participar en la serie de The Bear como su protagonista principal en el papel de Carmen “Carmy” Berzatto y gracias a esto ha ganado diversos premios como Mejor Actor.

Con una tercera temporada en preparación, el actor continúa con otros proyectos fuera de la televisión y en el cine como una estrella en ascenso que ve poco a poco como se transforma en uno de los más solicitados de la industria.

Estrella en ascenso y película con Zac Efron

Como ya te mencionamos, Jeremy Allen White continúa creciendo y experimentando en su carrera y es que a parte de su trabajo en The Bear, serie que en 2023 estrenó su segunda temporada, elactor también estrenó durante el mismo año una película con Zac Efron.

El actor trabajó la mayor parte de su 2023 en The Iron Claw (Garra de Hierro) y junto a Zac Efron y Harris Dickinson interpretaron a los hermanos Von Erich, los tan conocidos luchadores.

El actor interpretó a Kerry Von Erich y para este papel tuvo que subir de peso, comer y hacer mucho ejercicio para verse más musculoso. Este es uno de los papeles que ha resultado de su arduo trabajo y en un par de semanas llegará a los cines de nuestro país.

Y es que The Iron Claw llegará a los cines chilenos el próximo 22 de febrero, dos meses después de su estreno en Estados Unidos.

Es importante mencionar que Allen White comenzó su carrera en el mundo de la actuación en 2007 con la película “La Velocidad de la Vida” y también participó en “Twelve” en 2010.

Pero fue su papel en la serie Shameless lo que le dió un mayor reconocimiento y es que el actor estuvo presente en la serie desde el 2011 al 2021. Además de esto participó en “The Time Being”, “We Gotta Out of this Place”, “Bad Turn Worse” y “Robo a la Mafia“, entre otras tantas películas más.

Aunque fue en 2022 que finalmente le llegó la oportunidad de interpretar a Carmy en The Bear, lo que finalmente lo llevó a convertirse en la estrella que es ahora.

Relación con Rosalía

Algo que sorprendió a las páginas de chisme fue la relación con Rosalía. Y es que los rumores de que estaban en una relación comenzaron en octubre cuando salieron los primeros rumores cuando se les vió juntos por primera vez.

Posteriormente a eso, ambos fueron vistos juntos en más citas y recientemente vimos la primera foto de un beso entre ambos. Incluso hay rumores de que el actor le hizo un homenaje en la alfombra roja de los Critics Choice Awards con un broche de una rosa roja en la solapa de la chaqueta.

La relación del actor con la cantante se dio en un año más que complicado para el actor y es que en julio de ese año se concretó su divorcio con la actriz Adisson Timlin, esto por problemas de alcoholismo del actor. Ambos se encontraban casados desde 2019 y de hecho tienen dos hijas juntos.

Actualmente ambos comparten la custodia de las niñas y Allen White puede visitar a sus hijas siempre y cuando use un Soberlink, para asegurar que se encuentra sobrio.

Hay que recordar que en este mismo mes se sabía que Rosalía y Rauw Alejandro también habían puesto fin a su relación.

De igual forma, ninguno de los dos involucrados ha confirmado de manera pública su relación pero las imagénes de ellos juntos hablan por sí solas así que la relación de manera indirecta se encuentra confirmada.

Campaña con Calvin Klein

Una de las últimas cosas por las cuales Jeremy Allen White se ha hecho viral es su reciente campaña con Calvin Klein. Y es que el actor se convirtió en el modelo de la marca y el video de él promocionando su ropa interior es un boom en las redes sociales.

El video se subió hace poco más de 10 días y ya acumula un total de 2.4 millones de visitas en youtube y además ya se ha reproducido en otras diversas plataformas de videos como tiktok y instagram.

Puedes revisar el video de su campaña a continuación: