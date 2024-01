¿Dónde ver The Bear? La serie de "comedia" que triunfó en los Globos de Oro 2024

La ceremonia de premios ya comenzó en Hollywood. Y es que los Globos de Oro 2024 se realizaron la noche de este domingo 7 de enero en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Fue durante esta instancia que se premió a lo mejor del cine y la televisión del último año y las grandes ganadoras en series fueron Beef y The Bear, ambas series que han logrado conquistar a la audiencia durante el último año.

Y es que The Bear se llevó tres estatuillas a la casa debido al éxito que tiene la serie entre los televidentes y aficionados de las series de streaming.

¿Dónde ver The Bear?

Si aún no has visto The Bear te comentamos que puedes verla en Star+ y es que la serie se encuentra disponible en el sitio de streaming de Star+ con sus dos temporadas totalmente completas.

Es más, si tampoco sabes muy bien de qué trata la serie protagonizada por Jeremy Allen White puedes leer a continuación la sinopsis oficial de la serie:

“El joven chef Carmy lucha por transformar tanto el Original Beef of Chicagoland como a sí mismo, y trabaja junto a un equipo de cocineros con mucho por mejorar que acaban por convertirse en una familia para él“.

También puedes revisar el tráiler de la primera temporada a continuación:

La serie tiene dos temporadas completas en Star+ con un total de 18 capítulos de entre 30 minutos a una hora de duración. Hay que recordar que recientemente durante el 2023 se estrenó la segunda temporada en el sitio de streaming.

Además, la serie ya tiene confirmada una tercera temporada la que debería estrenarse durante este año 2024 en una fecha que aún se debe confirmar por AMC Networks.

¿Qué premios se llevó The Bear en los Globos de Oro?

Como te comentamos The Bear se llevó un total de 3 premios a la casa la noche de este día domingo en las categorías más importantes en las que estuvo nominada durante la ceremonia.

En concreto la serie ganó el galardón a Mejor Serie Musical o de Comedia algo que no ha dejado contento a muchos ya que no consideran que la serie sea de comedia.

Asimismo Jeremy Allen White también recibió el Globo de Oro como Mejor Actor de Serie de Comedia o Musical por interpretar a Carmen “Carmy” Berzatto. Su compañera Ayo Edebiri también recibió el Globo de Oro a Mejor Actriz de Serie de Comedia o Musical por interpretar a Sydney Adamu en la serie.

Ebon Moss-Bachrach también se encontraba nominado a Mejor Actor de Reparto en TV por su papel de Richard Jerimovich pero lamentablemente no se llevó la estatuilla ya que esta se le dió a Matthew Macfayden por Succession.

Y es que finalmente con esto la serie sigue acumulando premios como una de las series exitosas del último tiempo y es que constantemente llama la atención de más televidentes.