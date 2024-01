Durante la noche de este domingo 7 de enero se realizó en Los Ángeles Estados Unidos la ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2024. Con grandes invitados y ganadores, la edición número 81° de la ceremonia premió a lo mejor del Cine y la Televisión del último año.

Es en estos momentos en que podemos ver cómo diversos actrices y actores desfilaron por la alfombra roja previa al inicio de la ceremonia durante la noche.

Es aquí cuando una de las cosas que sorprendió a los televidentes fue una reunión de los protagonistas de Suits y es que cuatro de los protagonistas de la serie estuvieron presentes en la ceremonia.

¿Hay spin off de Suits?

Patrick J. Adams y Gabriel Macht estuvieron presentes en la alfombra roja de la ceremonia de los Globos de Oro 2024. Aquí compartieron sus pensamientos sobre un posible spin off de la serie que se encuentre en el universo de Suits.

Y es que The Hollywood Reporter reportó hace un tiempo que Aaron Korsh, el creador de la serie, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de una serie complementaria ambientada en el universo de Suits con nuevos personajes, en un nuevo escenario en la ciudad de Los Angeles.

Por esta razón se les preguntó a ambos actores si es que iban a volver o si estarían dispuestos a volver a sus papeles de Mike Ross y Harvey Specter. Ante esto Patrick J. Adams destacó su amor por el personaje y que estaba más que listo si es que recibía una llamada.

“Si recibo una llamada estoy listo para ponerme el traje de nuevo. Amo el show. Amo al personaje y también amo trabajar con toda esta gente“, mencionó.

Con esto, el actor no niega no querer participar en un spin off de la serie próximamente y está dispuesto a participar con un cameo.

Mini reunión del cast

Luego de esta entrevista en la alfombra roja llegó el momento en que Patrick J. Adams y Gabriel Macht les tocó presentar a uno de los premios durante la noche casi al final de la ceremonia.

Aquí llegó la sorpresa y es que Gina Torres y Sarah Rafferty se unieron al escenario para presentar el premio junto a sus compañeros. Y es que las actrices interpretaron a Jessica Pearson y Donna Paulsen en la serie.

Tristemente Meghan Markle no estuvo presente en la reunión y es que al ser preguntados del por qué no estuvo presente la duquesa en la ceremonia se debió simplemente a que no tenían el número de telefóno de la actriz.

De igual forma Gina Torres destacó que “Seguro que está feliz de vernos aquí” a pesar de su ausencia en la reunión del cast en el escenario.

Y es que la reunión se dio luego de que durante todo el 2023 la serie tuviera un buen año en Netflix y es que la serie llegó a la plataforma de streaming del gigante rojo luego de ser una serie altamente popular entre el público quienes incluso llegaban a descargarla de manera ilegal.