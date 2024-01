Este domingo 7 de enero se está realizando en Estados Unidos los Globos de Oro 2024. Y es que esta ceremonia comienza la temporada de premios en Hollywood para así premiar lo mejor del cine y televisión del último año.

Uno de los nominados es Pedro Pascal, el chileno que ha tenido un gran año con The Mandalorian, The Last Of Us y otros tantos proyectos en cine y televisión que lo han llevado a extender su carrera aún más.

Por esta razón el actor participó en la alfombra roja de los premios y más adelante veremos si es que finalmente se llevará el premio durante la noche.

¿Qué le pasó a Pedro Pascal en el brazo?

Pedro Pascal llegó esta noche a la alfombra de los Globos de Oro y nuevamente sorprendió a los fanáticos al tener el brazo derecho inmovilizado. Y es que con anterioridad algunos fanáticos habían dado cuenta de que el chileno andaba con una lesión en el brazo.

De negro y con sus lentes el actor posó para las cámaras con todo el estilo posible al tener un brazo inmovilizado causando sorpresa y preocupación al mismo tiempo entre los fanáticos.

De igual forma muchos bromean con lo sucedido pero igual se preguntan qué tan grave es la lesión del actor y si es que este mismo se encuentra bien de salud.

Puedes revisar el video de la llegada del actor a la alfombra roja a continuación:

Es importante mencionar que Pedro Pascal se encuentra nominado a Mejor Actor en una Serie de Drama por The Last of Us su papel de Joel. Pero eso no es todo y es que además presentará a uno de los tantos nominados esta noche que se llevará un Golden Globe durante la jornada.