Un notición es el que se reveló hace unos instantes desde Estados Unidos. Y es que para la esperada película de Marvel Studios, Fantastic Four, el reparto está guardado bajo cuatro llaves.

Pero hace minutos, el insider Daniel Ritchman (Daniel RPK en Twitter) aseguró que el rol de Reed Richards fue ofrecido al actor chileno y uno de los más cotizados de Hollywood en la actualidad, Pedro Pascal.

El actor es opción para ser Mr. Fantástico, líder del grupo de héroes que debutará en 2025 con una nueva película, esta vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel que ha traído películas de Avengers y un sin fin de producciones a la pantalla grande y chica.

¿Un chileno a Marvel Studios?

La película de Los 4 Fantásticos, que ya cuenta con dos versiones diferentes en el cine, viene cocinándose hace un tiempo para volver con un nuevo equipo y que será parte de Los Vengadores como Thor, Doctor Strange o Spider-Man.

La cinta está programada para estrenarse en 2 de mayo del 2025, con Matt Shakman como el director (Wandavision). El profesional tendrá su debut en el cine, pero ya ha participado en otras series como Fargo, Succession, Game of Thrones y The Boys.

Pero lo que más se ha tenido en secreto es quiénes serán los protagonistas, especialmente para los roles de Reed Richards (Mr. Fantástico) y Sue Storm (Mujer Invisible).

Para el rol del hombre elástico, han sonado un montón de actores. Desde Adam Driver (Star Wars), Penn Badgley (You) o hasta Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Farm for Home). Ninguna ha sido confirmado y ahora es el chileno quien se suma a la lista.

La información del insider Daniel RPK, quien es conocido por lejos por ser el insider más certero en su información en el mundo de las películas y series de superhéroes, pone a Pascal como nueva opción.

El rol es uno de los más importantes de Marvel Studios y más esperados, ya que Reed Richards en los cómics de Marvel tiene un papel importantísimo como líder de los superhéroes y hasta una relación con Kang El Conquistador, el villano que por ahora protagonizará las siguientes cintas de Avengers con Jonathan Majors.

Supuestamente, estos días y tras el final de la huelga de actores Marvel Studios va a revelar al reparto de Fantastic Four. En el papel de Sue Storm, quien es pareja de Reed Richards, suena fuerte Vanessa Kirby (Misión Imposible: Sentencia Mortal).

En caso de confirmarse, Pascal se sumaría a una nueva popular franquicia que lo tiene como uno de los actores más destacados de Hollywood. Game of Thrones, Kingsman, The Mandalorian y The Last of Us.

De mayor parte de su vida en Estados Unidos, Pedro Pascal es orgullosamente chileno tal como sus padres que debieron escapar del país en Dictadura. Hoy está catalogado como de los actores del momento y no por nada se lo pelean diferentes franquicias del cine.

Hoy es Marvel Studios quien tiene al actor como objetivo ofreciéndole este importante papel según las últimas informaciones. Habrá que esperar al anuncio de Marvel y su presidente Kevin Feige de si finalmente Pedrito, el amante del pan con palta, se queda finalmente con el papel.