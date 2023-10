Los nuevos 4 Fantásticos de Marvel Studios siguen siendo una incógnita. Y es que durante todo el año hemos visto cómo distintos actores y actrices conformaban la lista de posibles protagonistas de la cinta.

Lo cierto es que nada ha sido confirmado aún y con la huelga de actores menos todavía se ha revelado más información al respecto de la cinta que nos trae nuevamente a Los 4 Fantásticos a la pantalla grande.

Con su estreno fijado para el próximo 2025 y a pocos meses del inicio de sus grabaciones, aún no sabemos mucho más de la cinta que se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel.

Se revela a los actores que protagonizarían a los superhéroes

El Insider Daniel RPK, conocido por sus filtraciones, reveló que ya se tendrían a los 4 protagonistas de la cinta que tiene fijado su estreno para mayo de 2025 en los cines.

En concreto, cuatro conocidos actores interpretarían a los Fantásticos en el cine. Y es que Jake Gyllenhaal se sumaría una vez más a Marvel Studios para representar a Mr. Fantástico en la cinta.

Junto con él se sumaría Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Benn Grimm/La Mole.

Hay que recordar que Gyllenhaal hace unos años participó en Spider-Man: Far From Home como Mysterio un villano que se hizo pasar por aliado de Spider-Man durante la cinta y que terminó muerto al final de la cinta estrenada en 2019.

Según el mismo reporte del insider, el contrato con los actores no ha sido firmado pero de momento los mencionados anteriormente serían los elegidos por el estudio para darle vida nuevamente a los personajes de los cómics.

Sin actores aún revelados, solo tenemos conocimiento de que Matt Shakman, mismo detrás de WandaVision, tomará el papel de director y Josh Friedman es el guionista a cargo.

Ya habían sonado con anterioridad

En agosto de este año nuevos rumores sobre los personajes de la película habían salido a la luz. Y es que en el podcast The Hot Mic y en Above The Line de Jeff Sneider se habría revelado que Vanessa Kirby y Joseph Quinn eran las dos grandes elecciones para interpretar a los hermanos Sue y Johnny Storm en la cinta.

Esto ahora suena cada vez más fuerte gracias al reporte de Daniel RPK y al parecer ya estarían listas las elecciones definitivas para la cinta.

Hay que recordar que la película fue confirmada en 2019 por Kevin Feige y su equipo y recién ahora se estaría conociendo más a base de filtraciones.

Una larga lista

Los diversos rumores sobre los actores que serán los protagonistas de la cinta incluyen a Adam Driver, Matt Smith, Margot Robbie, Penn Badgley, Paul Mescal, Daveed Diggs, John Krasinski y más encabezan la larga lista de diversos nombres que han sido posibles para formar parte de Los 4 Fantásticos.

Por el momento ya tenemos una última lista de los que terminarían siendo finalmente la Familia Fantástica la que llegará a los cines durante el 2025 si es que se regula la situación de la Huelga de Actores de Hollywood.

De igual forma ya se confirmó por parte de Shakman que no se revelará el nombre de los actores elegidos hasta una vez que se dé fin a la huelga.