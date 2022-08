El reinicio de Los 4 Fantásticos de Marvel podría contar con el protagonista de la serie You de Netflix. ¡Los detalles!

The Fantastic Four | ¿Estará Penn Badgley en la nueva cinta de Marvel?

La película sobre Los 4 Fantásticos sigue dando que hablar. Hace algunos días, se anunció que el director Matt Shakman, quien estuvo detrás de WandaVision, estaría en conversaciones para dirigir la nueva película de Marvel y esta semana surgieron nuevos rumores sobre los actores que formarán parte del elenco.

El grupo de superhéroes conformado por Mister Fantastic, La Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Cosa llegó por primera vez a la pantalla grande en 2005 sin mucho éxito, sin embargo, de igual manera tuvo una secuela en 2007 donde se introdujo a Silver Surfer y un reboot en 2015 que no fue más que un fracaso para el estudio.

Esto sumado a que además, Kevin Feige anunció, en la Comic-Con de San Diego, que la película dará inicio a la Fase 6 en el UCM, está haciendo que Marvel se tome las cosas muy en serio.

¿Estará Penn Badgley en el reinicio de Los 4 Fantásticos?

Nuevos informes revelan que Penn Badgley, el actor protagonista de la exitosa serie You de Netflix, estará en la nueva película de Los 4 Fantásticos interpretando a nada más y nada menos que a su líder, Reed Richards.

Estos rumores surgieron a pesar de que el personaje fue protagonizado por John Krasinski en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y que los fanáticos del actor han pedido su regreso para la cinta. Todo parece indicar que el elegido por Feige para la Fase 6 finalmente será Badgley.

Esta noticia se suma a la revelación del antiguo editor de “Birth. Movies. Death”, que en un podcast adelantó que la nueva versión de Reed Richards será muy tradicional respecto de lo que es el personaje en los cómics.