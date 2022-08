Marvel se encontraría definiendo todos los detalles de la esperada película sobre Los 4 Fantásticos. Este viernes, se dio a conocer que Matt Shakman, director detrás de WandaVision estaría en conversaciones para dirigirla.

Hasta hace algún tiempo, Jon Watts, quien dirigió las tres películas de Spider-Man de Sony y Marvel, era el elegido para estar al mando del reinicio del equipo de superhéroes, sin embargo, abandonó el proyecto en abril de este año.

WandaVision no es el único proyecto en el que ha estado involucrado Shakman, también dirigió algunos capítulos de Game of Thrones, The Great, Fargo y It's Always Sunny in Philadelphia.

Eso sí, por la serie de Disney+ obtuvo una nominación a los premios Emmy por dirección destacada en una serie o película limitada.

En la Comic-Con de San Diego, Kevin Feige anunció que la película, que está programada para debutar en cines el 8 de noviembre de 2024, dará inicio a la Fase 6 en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quiénes son Los 4 Fantásticos?

La historia sobre el grupo de superhéroes conformado por Mister Fantastic, La Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Cosa, debutó en los cómics de Marvel el año 1961 y llegó a la pantalla grande de la mano de 20th Century Fox el año 2005, protagonizada por Ioan Gruffudd, Jessica Alba y Chris Evans.

Su secuela llegó a la pantalla el 2007 y en 2015 se estrenó un reboot, producido por el mismo estudio en donde los nuevos fantásticos son Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell.