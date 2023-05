Marvel Studios serán los encargados de realizar la nueva versión de “Los cuatro Fantásticos” (Fantastic Four) luego de dos versiones la última en 2015 dónde los personajes principales estuvieron a cargo de Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell.

El elenco que protagonizará a Reed Richards (Sr. Fantástico), la Mujer Invisible, Antorcha Humano y La Mole aún no es revelado por Marvel, sin embargo dieron a conocer cuándo iniciarán las grabaciones de la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos.

¿Cuándo inicia la grabación de Los 4 Fantásticos?

Las grabaciones de Fantastic Four iniciarán en enero de 2024, por lo que los preparativos ya iniciaron y la locación estará basada en Londres. Hasta el momento se sabe que la dirección estará a cargo de Matt Shakman, director que estuvo a cargo de nueve episodios de la serie de Disney Plus “WandaVision” y algunos capítulos de “Succesion”, “The Boys” y “Game of Thrones”.

En cuánto al guión estará hecho por Josh Friedman (“Snowpiercer”), Jeff Kaplan y Ian Springer. Hasta el momento se comenta que la nueva cinta no será el inicio de la historia de la familia de superhéroes con habilidades esenciales sino que los cuatro personajes principales ya tendrán sus identidades y poderes establecidos en esta película al igual que ocurrió con Spider-Man de Tom Holland.

Además es importante recordar que Reed Richards aparece como parte del grupo illuminati en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y en esa ocasión el personaje fue interpretado por John Krasinski, sin embargo, aún no se confirma si él continuará protagonizando al Sr. Fantástico en la nueva película de Marvel.