Desde que Marvel Studios empezó a estrenar series hace dos años nos ha entregado ocho series, la que se estrenaban en períodos de tiempo cortos entre una y otra, lo que en cierto punto provocó la molestia de algunos fanáticos al ver que la calidad de las series no era a lo que se estaba acostumbrado a entregar de parte del estudio.

Luego de estos hechos, el mismo Kevin Feige informó en una entrevista con Entertainment Weekly que se había decidido cambiar la forma de estrenos en la plataforma de streaming de Disney+ con el objetivo de primero mejorar la calidad de los contenidos y además que los proyectos se destaquen, lo que va a provocar que exista un mayor espacio entre una entrega y otra.

Estás son las series de Marvel que se estrenan en 2023

Con todas estas complicaciones, te informamos que todo indicaría que solo dos series se estrenarán este año de Marvel Studios en Disney+, todo debido para mejorar la calidad de las series que se estrenen en la plataforma.

Las series que llegarán este año a Disney+ serían “Secret Invasion”, serie que hace poco estrenó el tráiler, y la segunda temporada de “Loki”.

Por el momento ninguna de las dos series tiene fijada su fecha de estreno, pero se cree que Loki T2 llegue a Disney+ en entre los meses de junio y agosto, que es el verano de Estados Unidos.

Asimismo los rumores indican que Secret Invasion llegaría a la plataforma en algún momento de mayo, pero sin tener nada confirmado no tenemos una fecha de estreno fijada para ninguna de las dos series.

Otras de las series que iban a estrenarse este año eran “Agatha: Coven of Caos”, “Iron Heart”, “Echo” y la segunda temporada de “What if…”, en cuanto a las 3 primeras estás fueron retrasadas hasta 2024 y la segunda temporada de “What if…” se mantiene sin entregar mayor información respecto a su estreno.