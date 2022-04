Vuelve a ser noticia una película de Marvel Studios, pero no su próximo estreno Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sino con uno de sus futuros proyectos: Los 4 Fantásticos.

La película, que ya tiene dos versiones diferentes en el siglo XXI, volverá a las pantallas con nuevo elenco ahora de la mano de Marvel Studios, que se hizo con los derechos de los personajes tras quedarse con Fox hace un tiempo.

Pero esta jornada se confirmó un contratiempo para la película que incluso podría retrasar su producción.

¿Qué pasó con los 4 Fantásticos?

Este viernes en una entrevista con Deadline, Kevin Feige confirmó que Fantastic Four se queda sin director, y que Jon Watts ya no está al mando de la película de la familia de super héroes.

Quien ya dirigió la trilogía de Spider-Man de Tom Holland, había sido confirmado como el director de la cinta de Los 4 Fantásticos hace un tiempo cuando se anunció una nueva película de los personajes, pero ahora la producción tendrá que buscar a un nuevo director tras anunciarse que se tomará un descanso de las grandes producciones.

“Estábamos ansiosos por continuar nuestro trabajo con él (John Watts) para traer a los Cuatro Fantásticos al MCU, pero entendemos y apoyamos sus razones para alejarse. Somos optimistas de que tendremos la oportunidad de trabajar juntos nuevamente en el futuro”, expresó Feige a Deadline.

El ahora ex director de Los 4 Fantásticos también habló sobre la decisión de tomarse un descanso y agradeció a Marvel Studios por sus años en el UCM: "Estoy eternamente agradecido de haber sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel durante siete años. Tengo la esperanza de que volvamos a trabajar juntos y no veo la hora de ver cómo la increíble visión de los Cuatro Fantásticos cobra vida".

Los 4 Fantásticos por ahora no tiene muchos detalles sobre el elenco o qué historia será llevada a la pantalla, pero se espera su estreno para el año 2024.