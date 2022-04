Doctor Strange in the Multiverse of Madness será una continuación de WandaVision, según lo revelado en el nuevo trailer de la película.

Un nuevo adelanto se estrenó este viernes sobre la próxima gran producción de Marvel Studios. Doctor Strange in the Multiverse of Madness está pronta a estrenarse y hoy se publicó material adicional y nuevas imágenes de la película.

Y el enfoque fue Wanda Maximoff/Scarlet Witch, quien volverá a la pantalla grande tras Avengers Endgame y la serie WandaVision.

Justamente el foco está en el personaje de Elizabeth Olsen y su rol en esta película, en el que el Multiverso vendrá a dar vuelta las cosas como nunca antes.

Con entrevistas a la actriz, más diálogos de Kevin Feige, Sam Raimi y Benedict Cumberbatch, se refirieron a detalles que vienen a confirmar lo que muchos fans ya habían rumoreado y que notaron en los mismos trailers oficiales.

¿Qué pasará con Wanda en Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

En el adelanto, que cuenta con las entrevistas del director Sam Raimi y también el director ejecutivo de Marvel Studios, Kevin Feige, se habló sobre las variantes que conoceremos de Doctor Strange.

Pero esto no será lo único, ya que el mismo Feige confirmó que también veremos más de una versión de Wanda, quien tendrá un rol más que clave en esta lucha de Multiversos.

En este video Elizabeth Olsen también se refiere a la transición que vive su personaje desde la serie WandaVision a la secuela de Doctor Strange, y que los fans de la producción de Disney Plus tendrán el regreso de algunos personajes.

Luego de las acciones que terminaron con Wanda recluida del mundo, Strange irá en su ayuda para combatir el Multiverso. Con algunas imágenes nuevas de la película, un momento interesante del trailer es cuando Wanda mira directamente a la cámara, lo que le recordó a los fans WandaVision y cómo en más de una vez se rompió la cuarta pared.

Con la promesa de que veremos variantes de varios personajes de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene fecha de estreno para el 5 de mayo, con un preestreno para el 4 del mismo mes.

Revisa el nuevo adelanto a continuación: