Próximamente se estrenará Doctor Strange in the Multiverse of Madness en cines.

Miles de fanáticos se encuentran preparándose para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Marvel Studios aunque no ha revelado mucha información acerca del material, decidió exhibir el inicio de la secuela de la película.

De acuerdo a lo filtrado, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se puede apreciar escombros que flotan en un cielo púrpura y se ve aparecer Stephen Strange con un aspecto completamente diferente.

Se puede apreciar que el personaje tiene una cola de caballo y se encuentra escapando de una extrala criatura junto a America Chavez. Strage lo detiene por unos instantes pero el monstruo logra escapar.

En el adelanto se puede apeciar que en este film Strange y Chavez intentan alcanzar a la piedra azul. Posterioemte se puede apeciar que el personaje principal comienza a absorber la vida de la heroína, pero en segundos la criatura apuñala a Strange en su pecho y Chavez escapa pero el monstruo la atrapa. Ante la situación, los poderes de Chavez se desatan y Strange usa sus propias habilidades para liberar a la heroína.

Con el objetivo de no seguir con los spoilers y brindarte mayor información acerca del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a continuación te contamos la fecha en la que estará disponible

¿Cuándo se estrena en cines Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenerá en las salas de cine el próximo jueves 5 de mayo y algunas funciones pre-estreno el miércoles 4 de mayo.