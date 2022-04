Doctor Strange in the Multiverse of Madness acaba de estrenar un nuevo spot televisivo en donde entrega más detalles de lo que enfrentará Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en la nueva entrega.

Recordemos que la película tiene lugar tras los eventos de Wandavision, serie de Disney Channel que protagoniza Olsen junto a Paul Bettany y se centra en la vida de los dos vengadores tras los eventos de Avenger: Endgame.

En Doctor Strange 2 la premisa revela que en la nueva entrega el Dr. Stephen Strange, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, viaja al multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Para ello pide la ayuda de Wanda, sin embargo, la bruja escarlata está pasando por un momento muy complicado que la hace cuestionarse todo lo que pasa a su alrededor que incluso la llevan a replantearse sus alianzas.





¿Qué personajes de aparecieron en el nuevo tráiler de Dr Strange 2?

(SPOILERS A CONTINUACIÓN SI AÚN NO VES WANDAVISION TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO)

El nuevo adelanto mostró a los hijos de Wanda y Vision, Tommy y Billy, quienes aparecieron en la serie de Disney+. Pero como mostró el final de la serie, su familia y su esposo pertenecían a la realidad alternativa que creó inconscientemente gracias a la magnitud de sus poderes.

Sin embargo, la escena postcréditos reveló que quizás no todo era como Wanda imaginaba ya que mientras estudia el Darkhold en su forma astral alejada de todos en una cabaña, Wanda escucha la voz de sus hijos pidiendo ayuda.

En el spot televisivo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Wanda parece reunirse brevemente con sus dos hijos. Mientras Wanda dice que la persiguen las "pesadillas" diarias. Por lo que no queda claro si este encuentro corresponde a un evento de su imaginación o si se hizo realidad.