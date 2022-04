Doctor Strange in the Multiverse of Madness revela nueva video | ¿Contra quién pelea el Hechicero Supremo?

Este jueves, Marvel Studios presentó un nuevo clip de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde se ve al Hechicero Supremo en una de las peleas que tendrá durante la película.

El video de casi un minuto, muestra una escena donde la ciudad está siendo atacada por un monstruo interdimensional con tentáculos, por lo que Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, debe enfrentarlo y detenerlo.

La ficción tendrá a Strange en un viaje entre alucinantes y peligrosas realidades del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo. En este camino, se encontrará con Wanda Maximoff o Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y también del grupo conocido como Los Illuminati.

¿Contra quién pelea Doctor Strange en el nuevo clip de la película?

En el nuevo adelanto se muestra al Hechicero enfrentándose al monstruo Gargantos. En los cómics del escritor Robert E. Howard, es conocido como Shuma-Gorat, uno de los clásicos enemigos de Strange.

Mira el clip a continuación

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en los diferentes cines del país, el próximo jueves 5 de mayo.