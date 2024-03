Un nuevo estreno cinematográfico se está cocinando y promete ser una nueva obra maestra del thriller y el terror. Hablamos del director Ari Aster, quien conocido por proyectos como “Hereditary” o “Mindsommar”, el cineasta está preparando un elenco que promete brindar una impactante historia.

De ese modo, se dio a conocer que el actor chileno Pedro Pascal, se presentará en la cinta y compartirá con un grupo de estrellas hollywoodenses. Hasta el momento, no hay conocimiento de su personaje, pero tras lo reporteado, seguramente el intérprete de The Last of Us, se encuentre inmerso en un western para no olvidar.

Pedro Pascal se une a película de Ari Aster

Hasta el momento, la plataforma Film Updates de Twitter, reveló el casting confirmado para la película “Eddington” de Ari Aster. Entre los nombres tenemos: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler and Pedro Pascal.

De acuerdo al sitio IndieWire, señala que la filmación comienza a mediados de marzo y que la película es un proyecto que Aster está produciendo junto a A24, el estudio de películas más relevante del momento tras brindar excelentes obras cinematográficas en los últimos años.

Eddington, lo nuevo de Ari Aster

Según el medio, la película trataría de un Western que decide seguir a un sheriff de un pueblo pequeño de Nuevo México, llamado Eddington, y, a pesar de no tener más detalles concretos, existen rumores de que el film contará historia de una pareja que llega al pueblo después de un inédito evento en la carretera.

Hereditary y Mindsommar: el cine de Ari Aster

Si no conoces obras del cineasta estadounidense, te podemos recomendar dos películas que te dejarán con pupilas de gato.

Mindsommar

Protagonizada por Florence Pugh, esta película te pondrá los pelos de punta.

Hereditary

De acuerdo a la sinopsis, la película habla que “tras la muerte de su madre, la artista Annie y su familia descubren su aterrador legado y se enfrentan a fuerzas maléficas que escapan a su control“.