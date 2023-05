Una de las grandes películas que los fanáticos de Marvel Studios están esperando es Fantastic Four. La cinta que está anunciada para estrenarse en 2025 aún no ha revelado a sus protagonistas y los rumores en torno a los actores continúan.

La producción comenzará, supuestamente, el rodaje en enero de 2024 y se estrenará en febrero de 2025 en las salas de cine.

Este podría ser el elenco oficial

Diversos rumores nos han dado varios nombres de los que podrían ser los posibles nuevos actores que protagonicen a los 4 Fantásticos en la nueva adaptación de los superhéroes para la pantalla grande.

Nombres como John Krasinski, Penn Badgley y más han sonado como el posible Señor Fantástico para la nueva película con aún nada confirmado.

Ahora, según el insider My Time To Shine Hello en Twitter, el elenco estaría conformado por Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal y Daveed Diggs, los que interpretarían a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm.

De momento todo figura como rumor y es que el estudio de Marvel se ha guardado bien el secreto de quiénes serán los actores que darán vida a los personajes.

Hay que recordar que ya hay dos adaptaciones de los 4 Fantásticos en la pantalla grande. La primera con dos películas en 2005 y 2007 y la segunda adaptación estrenada en 2015.

En ambos casos ninguna de las dos adaptaciones fue altamente populares para que se continuará con la historia y se unieran al Universo Cinematográfico de Marvel.

La nueva película de los 4 Fantásticos se unirá a la Fase 6 de UCM y será altamente importante para el universo.

Cabe destacar que la cinta vio retrasado el estreno y es que la producción cambió su fecha del 8 de noviembre al 14 de febrero de 2025 en las salas de cines mundiales.