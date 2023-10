La segunda temporada de Loki llegó con varias expectativas a la plataforma de Disney+ y es que la espera fue larga luego de que su primera temporada nos dejará a la espera de algo más en 2021.

Con el estreno de sus primeros capítulos los fanáticos ya estaban esperando la llegada del cuarto capítulo y es que en la temporada pasada, así como en las primeras series de Marvel Studios con Disney+, el cuarto capítulo fue uno de los más memorables.

En este mismo fue donde vimos a las distintas variables de Loki luego de ser podado, así como la poda de Mobius y la pelea con los supuestos Guardianes del Tiempo en la TVA.

Así fue el nuevo capítulo

ATENCIÓN: Esta nota contiene spoilers del capítulo 4 de Loki 2, si no has visto el capítulo y no quieres enterarte de lo que paso no continúes leyendo.

El cuarto capítulo de Loki 2 se título “El corazón de la AVT” pudimos ver a Miss Minutes contándole más de su vida en la TVA a Ravonna revelando que He Who Remains trabajó codo a codo con ella en la Guerra Multiversal, pero que una vez que logró crear a la TVA le borró la memoria así como a todos los demás.

El Telar Temporal está cada vez más inestable Loki y Mobius llevan a Victor Timely frente a OB y Casey para así solucionar el problema y evitar que la TVA se desmorone completamente usando un multiplicador de rendimiento.

Además de esto, Victor Timely por fin llegó a las oficinas de la TVA y conoció a Ouroboros y trabajaron juntos. Y es que los dos inventores se sumieron en una tarea junto con Casey para así arreglar el Telar Temporal para que no se desmorone la TVA completamente.

Al mismo tiempo Rennslayer vuelve con Miss Minutes a la TVA para así sumar aliados en su intento de tomar el poder. Al no recibir el apoyo de nadie además de X-5, solo usa a este cazador para así secuestrar a Timely. Además junto con esto mata a la General Dox y a los demás.

En medio de esto Loki se encuentra con su yo del pasado y lo poda. OB desactiva a Miss Minutes y así también lo que permite que Sylvie no use su magia, con esto la variante encanta a Brad (X-5) y poda a Rennslayer.

Gracias a esto Timely puede desbloquear la entrada al telar temporal y así poder usar el multiplicador de rendimiento. Pero el mismo inventor termina desintegrado ya que la radiación temporal es tanta que no pudo lograr su misión.

Posteriormente, el Telar Temporal explota ante la mirada sorprendida y de susto de Loki, Sylvie, Casey, B-15, Mobius y OB dejando así el final del capítulo sin saber qué pasó después de esto.

¡¿Qué pasó después?!

Las reacciones del público luego de ver el capítulo fueron variadas pero en varios casos se comparó el final del episodio con lo que sucedió en la película de Avengers Infinity War. Y es que los fanáticos de Marvel Studios volvieron a sentir nuevamente ese sentimiento de incertidumbre lo que no había pasado desde estas últimas cintas de los Vengadores.

Esto además dio pasó a la creación de memes para así hacer más amena la espera para el siguiente capítulo que se estrenará el próximo jueves 2 de noviembre.

Sin duda la incertidumbre en cuanto al futuro de los personajes y de la serie es bastante ya que aún queda que se estrenen dos capítulos para darle el final a la serie la que no se sabe si tendrá una tercera temporada.