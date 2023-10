¿Un Vengador para que más gente vea The Marvels? Revelan misterioso cameo en la película

No es secreto que The Marvels no goza de muchas expectativas en los fans, esto luego de que Marvel Studios haya tenido varios fallos en las producciones luego de Avengers: Endgame. Por lo mismo es que en las últimas horas salió un teaser que deja entrever un importante cameo.

The Marvels se estrenará el próximo 9 de noviembre en Chile, y Marvel podría estar recurriendo a datos claves de la película para llamar más la atención y así tener un mejor estreno. Algo que incluso podría necesitar sí o sí tras algunos fracasos y también el hate propio que tiene el personaje de Capitana Marvel.

¿Qué cameo habrá en The Marvels?

¡Atención! A continuación podría haber spoilers de la película The Marvels. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo.

En redes sociales se reveló un comercial que habla sobre que una de las protagonistas invitó a “un amigo”, seguido de una imagen que muchos tildan que se parece al Bifrost. El portal que invocaban en las películas de Thor para ir de Asgard a la Tierra y viceversa.

Revisa el nuevo tráiler de The Marvels:

De hecho y tras Infinity War, Thor tiene la habilidad de invocar el Bifrost solo con su Stormbreaker. Recordar que Asgard ya no existe como se le conoce y su guardián que también invocaba el portal, Heimdall, murió.

Si bien en la imagen tampoco se alcanza a apreciar si realmente es este portal y o no, de inmediato hizo surgir los rumores de que Thor (Chris Hemsworth) podría reaparecer. Aunque la referencia a “un amigo”, y el aprovechamiento de las imágenes para mostrar algo que quizás no es así, podría indicar que otro personaje aparecerá y de menor relevancia que el Dios del Trueno.

¿Qué pasó con Thor en el UCM?

A diferencia de algunos personajes principales e históricos como Iron Man y Capitán América que dejaron la historia, Thor se mantiene con vida en el UCM.

Su última película fue Thor: Love and Thunder, donde en el final sigue combatiendo contra sus enemigos pero ahora en compañía de su hija. El actor Chris Hemsworth ha hablado sobre la opción de volver a su papel y que le encantaría, por lo que es posible verlo en el futuro de las películas.

Que Thor aparezca en The Marvels sería un buen golpe para la cinta que no ha demostrado mucho interés en los fanáticos. Y es que tras el fracaso que fue Quantumania a principio de año y luego la serie Secret Invasion que tendría relación directa con Captain Marvel 2, no hay grandes expectativas en esta producción.

¿De qué se tratará The Marvels?

A diferencia de lo que se pensó en un principio de que sería una continuación directa de Capitana Marvel con Brie Larson como la protagonista, Marvel Studios la decidió reunir con dos compañeras en el protagónico: Mónica Rambeau y Kamala Khan.

La primera es la hija de la amiga de Carol Danvers, María Rambeau y quien debutó en Wandavision. Aquí adquirió poderes y pasó a ser la heroína de los cómics Photon. Aunque aún no aparece bajo esta denominación.

La otra ya es más conocida tras su serie en Disney Plus, Ms. Marvel. La joven interpretada por Iman Vellani no tuvo mucho éxito con su serie en la plataforma, pero su carisma agradó a la audiencia y sería uno de los puntos fuertes en esta película.

En la escena post-créditos de la serie, con el brazalete que le dio poderes fue “teletransportada”, apareciendo Capitana Marvel en su lugar.

De esta extraña conexión a la que se sumará Mónica tratará la cinta, la que tendrá a una nueva villana Kree luchando contra las heroínas.