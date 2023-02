¿Es realmente mala? 5 momentos polémicos de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

La segunda peor película del Universo Cinematográfico de Marvel, así fue evaluada al menos por Rotten Tomatoes el último estreno de Marvel Studios, Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Lo cierto es que la cinta dirigida una vez más por Peyton Reed ha tenido varias críticas negativas en las últimas horas, con cientos de fans dando su opinión sobre Ant-Man 3, pero nada muy agradable o apelando a sus errores.

¿Es realmente mala Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

¡Atención! A continuación hay spoilers de la película. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Sin duda que es controversial Ant-Man 3. No por un solo detalle en sí o porque sea una pésima película que no vale la pena, sino porque tiene varios momentos cuestionables o que hacen pensar que pudo hacerse mucho mejor. Todo esto considerando el fino paladar que tienen los fanáticos del UCMy que no perdonan ningún error a Marvel Studios.

En resumen, efectivamente hay momentos de Quantumania que sobran totalmente, o que pudieron realizarse de mejor manera. Entre lo más señalado, es el guion de la película que tiene situaciones controversiales para los fans, pero también algunos desaciertos evidentes como la primera parte de la historia.

Los 5 puntos más polémicos de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

1. Un primer acto muy cuestionable

Luego de ver Ant-Man 3, lo más notorio fue cómo se abordó la primera parte de la cinta. En 5 minutos los protagonistas ya son atrapados por el Reino Cuántico, empezando de inmediato la trama casi sin ninguna profundidad en la actualidad de los personajes y sobre todo el protagonista, Scott Lang (Paul Rudd).

Y el problema es que nunca se justifica viajar tan pronto al Reino Cuántico, porque en sí la primera hora no pasa absolutamente nada y los personajes secundarios que aparecen no aportan mucho a la trama salvo un par de buenos chistes.

Recién desde que aparece Kang que la película toma otro ritmo, pero para ese momento ya es demasiado rato sin que pase algo atractivo en la trama ni en los protagonistas.

2. ¿Por qué tanto misterio?

Solo para beneficio del guion y que no se presente tan luego a Kang, es que Janet Van Dyne (Michael Pfeiffer) oculta y estira lo que más puede su historia con El Conquistador. Recién en la mitad de la cinta, cuando Scott y Cassie ya habían sido atrapados por el villano, es que Janet decide contar cómo lo conoció.

Una acción de ocultarle información clave a su familia que carece de sentido, sobre todo porque la implicancia de Janet en los actos villanescos de Kang son demasiado pobres. Incluso hasta lo detuvo de escaparse, por lo que en realidad que oculte esta información no sirve mucho y es hasta desesperante.

3. Scott no es nunca el protagonista

A pesar de que cada vez le agregan más personajes a la saga de Ant-Man, Scott Lang es claramente el protagonista de estas películas. Pero en la tercera entrega parece que muy pocas veces se toman esto en serio, y el desarrollo del personaje es muy bajo a pesar de enfrentarse a un gran villano como Kang.

La historia por momentos se olvida de las motivaciones de Ant-Man o se ven muy por encima comparado con el mismo Kang. No hay un crecimiento del héroe, salvo mostrarnos sus nuevas técnicas, y es en realidad su hija Cassie la que tiene más desarrollo.

4. Acción en espacios al mínimo

No es secreto decir que todas estas películas utilizan mucho las pantallas verdes y el CGI para darle vida a las batallas, pero en Ant-Man 3 pasa algo curioso, y es que la mayoría de los escenarios del Reino Cuántico no se les saca provecho.

Los protagonistas constantemente caminan por espacios muy reducidos a pesar de que el Reino es gigante, por lo mismo hay poco espacio para que estos puedan aprovechar los escenarios simulados.

Si se comparan las escenas de acción de la primera parte, con la primera película de Ant-Man en que Scott y Darren Cross pelean en una pista de trenes de juguetes, para Quantumania no se le sacó mucho el jugo a un mundo completamente diferente.

5. MODOK

Sin duda el más controversial es este villano. Algunos lo odiaron, otros lo amaron. La llegada de MODOK al UCM, por medio de Darren Cross/Yellowyacket generó muchas críticas por el aspecto hasta por su inclusión.

Muchos criticaron cómo se veía MODOK, aunque lo cierto es que bastante complejo es llevar al live action a una cabeza flotante. Otros sin embargo destacaron en este villano la parte cómica de la cinta y más similar a lo que acostumbra Marvel en algunos de sus éxito.

¿Y lo bueno?

Sin duda que sí tiene momentos confusos Ant-Man 3 y que da para no ser una de las películas destacadas de Marvel Studios e incluso de la propia saga del Hombre Hormiga, pero tampoco es un desastre.

Salvo por la primera parte, la película es muy entretenida y tiene una escena final de acción que sí hace que valga la pena las más de dos horas de duración.

Cassie Lang (Kathryn Newton) tiene un importante debut en el UCM y genera mucha expectación por su futuro, mientras que todas las luces se van a Jonathan Majors como Kang El Conquistador. El actor se roba la película y es un villano más que sorprendente, sobre todo por lo que genera de cara al futuro de Marvel.

Lo cierto es que Ant-Mant and The Wasp: Quantumania no llega a ser lo peor del UCM, pero desaprovecha muchas opciones de ser una épica película o a lo menos estar a la altura de las otras cintas del Hombre Hormiga.

Funciona más como un capítulo dentro de lo que se viene con Kang, aunque muchas películas de Marvel también han tenido ese objetivo de ser un puente, pero mejor logradas. Lo que más le pesa es un guion deficiente, y que yendo hacia el mismo resultado de matar a este Kang y presentar a sus cientas de variantes, había mucho espacio para utilizar de mejor a Ant-Man y su familia en el Reino Cuántico, como a los actores secundarios que seguramente ni los más fanáticos recuerdan sus nombres.