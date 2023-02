La tercera entrega del Hombre Hormiga llegó a los cines con su tan esperado estreno el jueves 16 de febrero, con la crítica aún dividida, Quantumania nos dió más detalles sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, así como de sus personajes.

Se revela importante conexión con otra serie de Marvel

ATENCIÓN: A continuación hay spoilers de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, si no has visto la película no continúes leyendo.

Con una película que nos dió el primer vistazo de lo que será la Fase 5 y 6 del UCM, pudimos notar, por las escenas post-créditos, que lo ocurrido en Ant-Man 3 se unirá con una serie que se estrenará este año en la plataforma de Disney+.

La segunda temporada de Loki, nos prepará para su estreno al mostrar un pequeño adelanto y es que según lo que pudimos ver con la escena postcréditos, Loki junto con Mobius se encuentran buscando a las distintas variantes de Kang por el multiverso y la Sagrada Línea del Tiempo.

Es con está escena que dura pocos segundos que se nos presenta a Victor Timely, una de las variantes más inofensivas de Kang y la que menos recursos tecnológicos tiene, pero que sigue siendo peligrosa, igual que las demás.

Con esto, queda claro que luego del final de la primera temporada de Loki, la que tiene conexión con Ant-Man 3, el Dios de las Mentiras se encuentra en busca de las variantes de Kang,. Aún no sabemos para qué pero el dios tiene claro que cada una de las variantes de Kang que vienen después de He Who Remains son peor que la anterior.