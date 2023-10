La temporada dos de Loki llegó a lo grande a Disney+ y es que con el estreno de su primer episodio pudimos retomar la historia justo donde terminó en su primer ciclo.

Y es que el Dios de las Mentiras volvió en compañía de Mobius, Sylvie, Hunter B-15, Miss Minutes, Casey y más. Además de esto se nos presentó a Ouroboros el ingeniero en jefe de la TVA el que es interpretado por el ganador del Oscar, Ke Huy Quan.

Asimismo hemos visto la participación de Jonathan Majors quién nuevamente volvió para interpretar a una de las tantas variantes de He Who Remains, o Kang El Conquistador, en la serie.

¿Cuántos capítulos quedan por estrenarse de Loki 2?

Este pasado día jueves se estrenó en Disney+ el tercer capítulo de esta nueva temporada. Esto quiere decir que ya llegamos a la mitad de la historia de Loki. Y es que son un total de 6 capítulos los que completan esta temporada, misma cantidad que la vez pasada.

Esto significa que ahora solo quedan un total de tres capítulos restantes para finalizar la segunda temporada de Loki.

Sobre la fecha de estreno de los capítulos restantes, esta es la siguiente:

Capítulo 4: 26 de octubre.

26 de octubre. Capítulo 5: 2 de noviembre.

2 de noviembre. Capítulo 6: 9 de noviembre.

¿A qué hora se estrenan?

Para Loki 2 la plataforma de Disney+ optó por realizar el estreno a horas de la tarde. En Chile y Argentina por ejemplo los nuevos episodios llegan todos los días jueves a las 22:00 horas.

De igual forma a continuación puedes revisar la hora de estreno de Loki 2 para toda Latinoamérica a continuación:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 19:00 horas.

19:00 horas. Colombia y Perú: 20:00 horas.

20:00 horas. Venezuela y Bolivia: 21:00 horas.

21:00 horas. Argentina, Uruguay, Brasil y Chile: 22:00 horas.

Esto ha pasado en Loki 2

ATENCIÓN: A continuación encontrarás spoilers de los capítulos de Loki 2, si no has visto la serie no continues leyendo.

La segunda temporada de Loki en su primer capítulo nos mostró a Loki con problemas saltando de un tiempo a otro en la TVA. Además nos mostró un poco de las consecuencias de los actos de Sylvie, quién fue finalmente quién mató a He Who Remains luego de lanzar a Loki por un portal hacía la TVA.

Con la Sagrada Línea del tiempo creciendo cada vez más y con algunos de los trabajadores de la TVA conscientes de ser variantes el caos se tomó la entidad para tratar de resolver todo sin matar a más personas.

Loki conoce por primera vez a Ouroboros quién finalmente soluciona su problema del salto en el tiempo.

Mientras tanto los personajes salen en busca de Ravonna Renslayer y Sylvie, encontrando primero a la variante del Dios Nórdico a quién se le solicitó ayuda para detener a la malvada general que quería hacer desaparecer todas las líneas temporales extras sin verdadero éxito.

Sylvie y Loki una vez más se separan, mientras que el personaje interpretado por Tom Hiddleston iba en busca de Renslayer juntó con Mobius vaya sorpresa se llevaron al descubrir que Ravonna junto con Miss Minutes se encontraban en busca de una variante de He Who Remains llamada Victor Timely.

Peleas, Miss Minutes volviéndose loca y Sylvie llegando a salvar el día luego de querer asesinar a Victor. Ravonna finalmente es lanzada hacia el final del tiempo a la casa de He Who Remains y se topa con el cadáver del superior mientras todo se cae a pedazos.