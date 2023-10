Casi tres años tuvieron que pasar desde el estreno de la primera temporada para que Loki finalmente retornará a la plataforma con nuevos episodios. Y es que la aclamada serie del Dios de las Mentiras volvió a Disney+ el pasado jueves 5 de octubre y ya cuenta con dos capítulos estrenados.

De un total de 6 nuevos capítulos este jueves veremos el tercer capítulo el que nos trae más sorpresas acerca de la historia de la Sagrada Línea del Tiempo conectando así la historia con el MCU una vez más.

Con más emoción y nuevos personajes esta nueva temporada nos va a mostrar aún más del temido villano de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel Studios de Kevin Feige.

¿Tercera temporada?

Si bien esta nueva temporada de Loki está recién comenzando, lo cierto es que los fanáticos del Dios de las Mentiras ya se preguntan si es que podremos ver a Tom Hiddleston una vez más en el papel de Loki.

La verdad es que ni Disney+ ni Marvel Studios ha confirmado que Loki vaya a tener una nueva temporada y es que con escasos dos episodios no hay mucho que sepamos de cómo va a terminar esta nueva temporada.

En caso de tener todo listo y preparado para una tercera temporada esto lo sabremos al final de Loki 2, cuando conozcamos qué sucederá con cada uno de los personajes que se encuentran en este nuevo ciclo.

Hay que recordar que Loki 2 se comenzó a gestionar mucho antes de que se diera final a la primera parte y el proyecto se llevó a cabo una vez que se le dió el apruebo a la nueva temporada. Esperamos que esto ocurra de realizarse una nueva temporada.

De momento lo poco que se sabe es que ya se especula que Tom Hiddleston podría regresar a interpretar a Loki en la pantalla grande con Avengers: The Kang Dynasty y Secret Wars que se estrenarán en los próximos años. Junto con el también se involucraría personajes de la serie debido a su importancia en la serie.

Como te mencionamos nada está escrito en piedra y de momento todo se mantiene en rumores y especulaciones de los mismos fanáticos de la serie.

Lo cierto es que Loki es la única serie de Marvel que en Disney+ ha visto el debut de su segunda temporada y es que es una de las más exitosas del estudio hasta el momento.

Nuevos personajes, más acción y asuntos sin resolver

Atención: Esta nota podría contener SPOILERS de la segunda temporada de Loki, recomendamos seguir con precaución.

La segunda temporada de Loki comenzó en lo alto y es que continúo exactamente en el final de la temporada pasada.

Con Loki viendo las consecuencias de los actos de Sylvie con el asesinato de He Who Remains y el que ahora al parecer es reemplazado por una de las tantas variantes de Kang, el villano que se nos presentó en Ant-Man 3.

Con esta nueva temporada se nos presentó a OB (Ouroboros) interpretado por Ke Huy Quan, quién es el encargado de arreglar cualquier tipo de problema de la TVA.

Además pudimos ver a los tan conocidos personajes de Casey, Hunter-B15, X-5 y más que nuevamente se unieron en esta temporada.

Ahora Sylvie y Loki se encuentran separados y se reunieron luego de una ardua búsqueda gracías a la ayuda de Hunter X-5, quién escapó de la TVA para convertirse en actor en una de las tantas ramas de la Línea del Tiempo.

Una vez más las variantes se reunieron por unos escasos momentos para así detener los actos malvados de la villana interpretada por Katie Dickie quién ya se encargó de podar las ramas que acomplejaban a la Sagrada Línea del Tiempo, con Loki, Sylvie y compañía sin poder detenerla.

De momento no se nos ha revelado el poder que podría tener el “tempad” de He Who Remains que posee Sylvie y el paradero de Ravanna Renslayer también se mantiene desconocido luego de que dejó la TVA en compañía de Miss Minutes.

Todo esto y más detalles se nos deberán revelar en los siguientes cuatro episodios que quedan por estrenarse en las próximas semanas en Disney+.